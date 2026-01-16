Mi PAMI se sigue actualizando para sus usuarios. Foto: Unsplash.

PAMI lanzó una actualización en la aplicación Mi PAMI que ya está disponible en todos los celulares e incluso en la página web, con el objetivo de reforzar la seguridad de los datos personales y facilitar la realización de trámites sin necesidad de ir a una agencia.

Esta app gratuita está pensada para jubilados, pensionados y personas mayores de 70 años sin jubilación, y permite acceder a múltiples servicios desde el celular de forma simple y segura. Sin embargo, es clave saber cómo descargarla correctamente para no caer en estafas digitales.

Aplicación "Mi PAMI". Foto: PAMI.

Para evitar este tipo de inconvenientes, la aplicación propone renovar la protección de la identidad del afiliado, incorporando nuevas medidas de validación y recomendaciones clave para evitar fraudes.

Mi PAMI: cómo evitar estafas con aplicaciones falsas y robo de datos personales

Un punto muy importante a tener en cuenta es que Mi PAMI solo debe descargarse desde canales oficiales: en Google Play Store para Android y en Apple App Store en celulares IPhone. Además, nunca se deben aceptar enlaces que lleguen a través de WhatsApp, SMS o correo electrónico, ya que PAMI no envía links para descargar la app ni solicita datos personales por esos medios. Ese tipo de mensajes suelen ser intentos de estafa.

Por otro lado, cabe recordar que Mi PAMI es una aplicación totalmente gratuita y no se cobra por descargarla, registrarse ni usarla. Si alguien le pide dinero a un beneficiario, sus datos bancarios o claves, es importante cortar la comunicación.

Credenciales vigentes del PAMI. Foto: pami.org.ar

Cómo acceder a Mi PAMI

Ingresá al sitio oficial de PAMI o descargá la app desde la Google Play Store o la App Store.

Registrate con tu DNI, número de afiliado y un email activo.

Creá una contraseña segura.

Recordá que PAMI nunca solicita claves bancarias ni realiza cobros por el uso de la plataforma.

Ventajas de usar los servicios online de PAMI

Evita filas y esperas en las agencias físicas.

Permite gestionar trámites y consultas desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Facilita el acceso rápido a información médica y cobertura de medicamentos.

Ayuda a mantener actualizados los datos personales y las afiliaciones.

La digitalización de PAMI marca un avance clave en la modernización del sistema de salud para adultos mayores y optimizar tiempos.