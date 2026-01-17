Don Julio fue el restaurante porteño más destacado. Foto: Instagram @donjulioparrilla

Históricamente, Buenos Aires se hizo famosa en todo el mundo por ser una de las ciudades con mayor variedad y calidad gastronómica. El ranking Latin America’s 50 Best Restaurants 2025 confirmó que esta popularidad tiene una base muy sólida dado que la capital argentina fue la urbe con mayor presencia en el listado que todos los años selecciona los mejores restaurantes de la región.

El ranking, que se dio a conocer el martes en una ceremonia realizada en Antigua (Guatemala), posicionó a Buenos Aires por delante de Lima (siete restaurantes) y Santiago de Chile (cinco). Igualmente, el mejor restaurante de Latinoamérica 2025 fue El Chato de Bogotá, Colombia; en segundo lugar quedó Kjolle de Lima; y en tercer lugar la parrilla argentina Don Julio.

La parrilla Don Julio se ubicó en el puesto tres entre los mejores restaurantes de Latinoamérica. Foto: Instagram @donjulioparrilla

Tras ocupar el primer puesto el año pasado, Don Julio se mantuvo en el podio y sigue siendo el mejor restaurante de la Argentina, según 50 Best. El restaurante, que cuenta con una estrella Michelin, se destaca por producir la mayor parte de su menú en una granja propia, con carnes Aberdeen Angus y Hereford maduradas en casa. Además se destaca su extensa carta de vinos argentinos, que es una de las más importantes del país.

El segundo restaurante porteño premiado fue Niño Gordo, que escaló al puesto 21. La fusión asiático-argentina sigue consolidándose en el ranking gracias a sus platos inspirados en China, Corea, Vietnam y Tailandia, con espíritu porteño, en un ambiente que te sumerge por completo en cualquier rincón de Asia.

El Preferido de Palermo escaló del puesto 31 al 24 este 2025. Este bodegón tradicional porteño se mantiene entre lo más destacado de la gastronomía latinoamericana principalmente gracias a la charcutería artesanal, que es uno de sus puntos fuertes, con especialidades elaboradas en la casa que mantienen la tradición porteña con un enfoque contemporáneo. También hay que destacar su famosa milanesa.

Las milanesas de bife de chorizo son el plato estrella en El Preferido de Palermo. Foto: Instagram / @elpreferidodepalermo

El Mercado (puesto 27), ingresó por primera vez al listado de los 50 Best Latam. Ubicada en el Faena Hotel de Puerto Madero, la parrilla rinde tributo a la cocina argentina con sus platos a la leña, el horno de barro y el asador como protagonistas de una carta en la que destaca la ceja de ojo de bife como estrella.

Siguiendo, Aramburu, el único restaurante argentino con dos estrellas Michelin, escaló del 46 al puesto 35 de los mejores de la región. Su premiación se dio como consecuencia de un menú degustación de 18 pasos inspirado en productos de estación y técnicas innovadoras, donde los mariscos y el maridaje de vinos argentinos se lucen con fuerza.

Trescha es el quinto mejor restaurante porteño según el ranking, dado que se ubicó 36°. El fine dining ya cuenta con numerosos premios y reconocimientos, incluyendo dos cuchillos en la categoría World Class del listado The Best Chef Awards y una estrella Michelin en las dos ediciones argentinas de la guía, además del premio Michelin Young Chef Award.

Los cocineros de Trescha, responsables del gran logro de su restaurante. Foto: Instagram @trescharestaurant

Otro restaurante a conocer sí o sí según Latin America’s 50 Best Restaurants 2025 es Crizia, un referente de la cocina de mar argentina. Con menús de pasos, ostras de la barra y productos de pesca artesanal, el restaurante cuenta con una estrella roja y una estrella verde Michelin por su enfoque sustentable.

Por último, aparece Julia, la joya de Villa Crespo con lugar para solo 22 cubiertos. El restaurante mezcla cocina casual con fine dining en un ambiente minimalista donde cada detalle resalta la esencia de la nueva cocina porteña.

Los mejores 50 restaurantes de Latinoamérica

1. El Chato, Bogotá

2. Kjolle, Lima

3. Don Julio, Buenos Aires

4. Mérito, Lima

5. Celele, Cartagena

6. Boragó, Santiago

7. Quintonil, Ciudad de México

8.Tuju, San Pablo

9. Cosme, Lima

10. Nuema, Quito

11.Mayta, Lima

12.Nelita, San Pablo

13.Lasai, Río de Janeiro

14.Casa Las Cujas, Santiago

15.Alcalde, Guadalajara

16. Villa Torel, Baja California

17.Fauna, Valle de Guadalupe

18.Maito, Panamá City

19.Sublime, Guatemala City

20.Evvai, San Pablo

21.Niño Gordo, Buenos Aires

22.Arca, Tulum

23.Leo, Bogotá

24.El Preferido de Palermo, Buenos Aires

25.A casa do Porco, San Pablo

26.La Mar, Lima

27.El Mercado, Buenos Aires

28.Yum Cha, Santiago.

29.Cordero, Caracas

30.Máximo, Ciudad de México

31.Demo Magnolia, Santiago

32.Huniik, Mérica

33.Rafael, Lima

34.Afluente, Bogotá

35.Aramburu, Buenos Aires

36.Trescha, Buenos Aires

37.Diacá, Guatemala City

38.Oteque, Río de Janeiro

39.Rosetta, México City

40.Crizia, Buenos Aires

41.Humo negro, Bogotá

42.Mercado 24, Guatemala City

43.Sikwa, San José

44.Osso, Lima

45.Karai by Mitsuharu, Santiago

46.Manuel, Barranquilla

47.Cantina del Tigre, Panamá City

48. Arami, La Paz

49.Mil, Moray

50.Julia, Buenos Aires