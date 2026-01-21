Argentina, uno de los países más destacados en el Mundial del Helado en Italia:

Argentina subió al podio en el Mundial del Helado. Foto: Instagram @gelatoworldcup_argentina

Argentina es un país donde sus residentes constantemente se topan con heladerías de primer nivel. Eso quedó demostrado en el Mundial del Helado, una competencia de altísimo nivel en la que la nación sudamericana alcanzó el podio, por detrás de Singapur y Francia.

Con el tercer puesto en la Gelato World Cup, Argentina volvió a dejar su huella en el mundo del helado artesanal bajo la temática “El Jardín de las Mariposas”, un concepto inspirado en la naturaleza que invitó a trabajar la delicadeza, el equilibrio y la transformación. A partir de este eje, el equipo desplegó toda su creatividad combinando sabores frutales, contrastes de texturas y técnicas innovadoras, con elaboraciones pensadas como parte de un mismo universo.

“El Jardín de las Mariposas”. Foto: Instagram @gelatoworldcup_argentina

Los sabores argentinos en el Mundial del Helado

Durante la competencia, la selección argentina deslumbró con siete elaboraciones y una impactante escultura de chocolate inspirada en la temática “Jardín de mariposas”. La obra, minuciosamente trabajada, fue celebrada por el jurado por la precisión de cada detalle y por su delicada referencia a la naturaleza, convirtiéndose en uno de los grandes atractivos de la jornada.

Uno de los primeros desafíos fue la Caja misteriosa, en la que el equipo recibió frambuesa como materia prima frutal obligatoria. A partir de ella, elaboraron un sorbete de frambuesa y romero que captó la atención por la intensidad de su sabor, su color vibrante y una textura perfectamente equilibrada.

Argentina consiguió el tercer puesto en el Mundial del Helado. Foto: Instagram @gelatoworldcup_argentina

En el Vassoio Tronquetto, los argentinos presentaron una sofisticada pieza cilíndrica con una capa externa de bizcocho de chocolate y base crocante, cubierta con helado de marrón glacé y decorada con gelatina del mismo sabor y castañas en almíbar. En su interior, combinó una segunda capa de bizcocho de chocolate, helado de gianduia latte y un corazón de helado de sabayón con gelatina de frambuesa. Esta elaboración se ubicó entre las preferidas del jurado.

Las paletas heladas tomaron como inspiración la figura de la mariposa. La primera incluyó un corazón de mermelada de frutilla, helado de crema agrumanta y helado de pistacho, con cobertura de chocolate inspiración frambuesa y un delicado decorado de glaseado de hibiscus y frambuesa, gelatina de coco y lima, y tuille negra. La segunda paleta presentó un corazón de salsa de caramelo, acompañado por helado de maní tostado y helado de chocolate con leche, con cobertura de glaseado de mango maracuyá y un decorado de gelatina del mismo fruto, baño de chocolate blanco y maracuyá, y tuille.

En la monoporción o copa helada, el protagonismo fue para el mango y la lima. En la parte superior se sumó un sorbete de vainilla e ylang ylang, con un centro de gelatina de frambuesa, gelatina de maracuyá y salsa de frambuesa, logrando una combinación fresca y aromática.

La torta helada destacó por su complejidad técnica y estética. Se construyó sobre una base de bizcocho de lima con crocante de lima y pistacho, seguida por una capa externa de semifrío de cítricos y cedrón, decorada con gelatinas de frambuesa, maracuyá, pistacho, vigna e hibiscus. En su interior, incluyó una capa de bizcocho de lima y un corazón de helado de yogurt de vainilla, coronado por una mariposa elaborada con sorbete de vigna frambuesa y yuzu, y diversas gelatinas.

La torta helada de Argentina. Foto: Instagram @gelatoworldcup_argentina

Los mignones completaron la propuesta dulce con tres versiones: chocolate blanco, chocolate con leche y dulce de leche, un guiño directo a los sabores más representativos de la pastelería argentina.

Finalmente, el helado salado fue una de las presentaciones más celebradas y posicionó al equipo en lo más alto de la competencia por su enfoque sofisticado e innovador. La propuesta incluyó una tartaleta de queso con chutney de tomate, espuma de bagna cauda, hoja de alcaparras, polvo de ají y lima; un sorbete de tomate con masa brioche de albahaca; pan de especias con flan de ave, glaseado de demiglace y paté de pollo; y una farsa de pescado con gel de lima, beurre blanc de verjus y tuille de parmesano.