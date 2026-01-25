Cadena de supermercados Libertad. Foto: Paseo Libertad.

La crisis en el sector de los supermercados, con cierres, despidos y ajustes que se multiplican en distintas cadenas del país, golpea de cerca a reconocidos locales argentinos.

En este contexto, la cadena Libertad atraviesa un momento crítico: despidos masivos en Misiones y San Juan, reducción de operaciones en Mendoza y rumores sobre la posible venta de sucursales al grupo La Anónima, uno de los actores más importantes del mercado local.

Cadena de supermercados Libertad. Foto: Paseo Libertad.

La sucursal del Hiper Libertad en San Juan, ubicada en el shopping Paseo San Juan, pertenece al Grupo Calleja, de capitales salvadoreños, que tomó el control tras la salida del grupo francés Casino.

Según fuentes del sector, “la empresa estaría ejecutando un plan de reordenamiento que podría impactar en sus sucursales del interior del país, con especial foco en San Juan y Mendoza”.

Entre las alternativas que se manejan aparece la posibilidad de alquilar el espacio comercial o desprenderse directamente de la operación supermercadista en la provincia.

En ese marco, distintas fuentes confirmaron que empresas del rubro habrían comenzado a analizar el local sanjuanino. El nombre que más fuerte suena es el de La Anónima, una de las principales cadenas nacionales de supermercados, según especificaron las fuentes.

Reducción de personal y posible venta de locales en el interior del país

Durante 2025, Libertad recortó 29 puestos de trabajo en San Juan, y en enero se sumaron dos despidos más. La secretaria general del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) de San Juan, Mirna Moral, señaló que el gremio sigue de cerca la situación y ya solicitó una audiencia en la Subsecretaría de Trabajo.

“Es parte del rumor; dicen que ha venido gente de La Anónima a ver el local. Necesitamos saber qué va a pasar para darle tranquilidad a los trabajadores”, aseguró. Moral agregó que la reducción de personal podría estar vinculada a un cambio de formato del hipermercado.

Cadena de supermercados Libertad. Foto: Paseo Libertad.

La representante sindical precisó que “el desembarco de una nueva firma podría implicar una operación más chica, con menos metros cuadrados y, en consecuencia, menor cantidad de empleados”, y denunció que “desde el Libertad hay mucho hermetismo y no dicen nada. Eso es lo que más preocupa. En su momento se habló de que los dueños querían quedarse con la parte inmobiliaria y alquilar los locales”.

La crisis también afectó a Misiones. En Posadas, Libertad desvinculó a 100 empleados, reduciendo su plantilla de 200 a unos 60 trabajadores, mientras que la compañía planea pasar de un formato de hipermercado a uno mucho más reducido. Según Agustín Gómez, secretario adjunto del Centro de Empleados de Comercio de Posadas, los recortes obedecen a razones económicas: “buscan ajustar la cantidad de personal como una especie de salvataje, porque dicen que los números le dan en rojo”.

Con presencia en 9 provincias a través de 14 hipermercados, 23 sucursales más pequeñas y 14 paseos comerciales, Libertad atraviesa un momento complejo.