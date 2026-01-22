"El motor de acero argentino"

La empresa Acindar se encuentra en situación crítica con su producción reducida a la mitad. El “motor de acero argentino” está trabajando a un solo horno ya que en dos años la fabricación de hierro cayó de más de 1,2 millones de toneladas a 643 mil.

El gremio advierte: “No hay construcción, el campo no tracciona y entran productos importados listos para usar”. La planta de Villa Constitución, Santa Fe, es el centro del conflicto y los despidos por los que la UOM había amenazado con un paro general.

Planta de Acindar.

Crisis en Acindar

Desde el 2023, se perdieron 580 puestos de trabajo en la empresa; 380 efectivos y 200 contratados. Quedan 870 empleados, los que antes eran 1.200.

Por otro lado, la empresa negocia un nuevo esquema de contratación y trabajo en el que se frenaría un sector clave por 5 meses. En paralelo, los trabajadores pelean para que el salario suspendido no baje del 80%.

La última suspensión de producción de Acindar

La siderurgia operó durante todo 2024 al 50% de su capacidad instalada, y en el primer semestre de 2025 no mostró signos de recuperación. La producción total del 2024 cerró en apenas 600.000 toneladas, frente a 1,2 millones de 2023, una caída que refleja el freno generalizado en sectores clave para el acero, como la industria (-12,4%) y la construcción (-19,5%).

Desde comienzos del 2025, la compañía implementó un esquema de suspensiones con el 75% del salario, vigente hasta diciembre, en conjunto con un plan de retiros voluntarios. El objetivo, según señalaron desde la firma, es mitigar el impacto laboral de la crisis económica.

En un comunicado oficial la compañía señaló: “ArcelorMittal Acindar informa que sus plantas en la Argentina se encuentran operando al 95% de sus capacidades en línea con la programación de su producción. La compañía adecua sus operaciones de acuerdo con la demanda del mercado, y activa vacaciones, francos compensatorios o el acuerdo marco de suspensiones firmado junto al Sindicato si es necesario. Actualmente, el Tren Laminador número 1 pausará sus actividades por seis días, hasta el 7 de septiembre".