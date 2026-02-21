Construyen un nuevo túnel en CABA. Foto: Instagram @buenosvecinosba

La Ciudad de Buenos Aires sigue modificando su mapa urbano con un ambicioso plan de infraestructura orientado a mejorar la conectividad y resolver viejos puntos críticos del tránsito. En esta oportunidad, el foco está puesto en eliminar uno de los cruces más cuestionados por los conductores sobre la traza del tren Sarmiento, donde las largas esperas en las barreras se volvieron parte de la rutina diaria.

En las últimas semanas, una nueva obra de gran escala avanzó con excavaciones y montajes estructurales a ritmo sostenido en uno de los barrios más poblados de la Capital, generando atención entre vecinos, automovilistas y usuarios del tren que conviven a diario con demoras e interrupciones.

Considerada prioritaria por el área de Infraestructura porteña, la intervención apunta a optimizar la circulación y reforzar la seguridad vial en un sector de alta densidad. El proyecto contempla la construcción de un paso bajo nivel que permitirá suprimir un histórico cruce a nivel del ferrocarril Sarmiento, uno de los más congestionados de la zona.

Un tren de la línea Sarmiento atropelló una camioneta. Foto: trensarmiento.com.ar

Dónde estará ubicado en nuevo túnel

El nuevo túnel se desarrolla en Caballito sobre la calle Federico García Lorca, entre Yerbal y Bogotá, a metros de la estación Caballito y de la avenida Rivadavia. Se trata de un punto neurálgico del centro geográfico de la Ciudad, que durante años funcionó como una barrera urbana entre el área comercial y los sectores residenciales del barrio. En horarios pico, las barreras podían permanecer cerradas durante extensos períodos, generando largas filas de vehículos y complicaciones para peatones.

Nuevo tunel en Caballito. Foto: Instagram @buenosvecinosba

Cómo será la nueva obra

La obra, que forma parte del Plan Urbano Ambiental y está a cargo de Autopistas Urbanas S.A. (AUSA), incluye un diseño técnico de alta complejidad. Entre sus principales características se destacan: