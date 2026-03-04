AUH, ANSES. Foto: ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un nuevo aumento para la Asignación Universal por Hijo (AUH) que impactará en los haberes de marzo de 2026. Con la actualización establecida mediante la Resolución 55/2026, el monto bruto por cada hijo se elevará a $132.814.

Este aumento se aplicará a partir de la fórmula de movilidad, que se ajusta a las prestaciones sociales según la inflación registrada desde enero de este año y, de esta forma, miles de beneficiarios verán reflejadas las subas en sus cuentas bancarias hasta fin de año.

ANSES. Foto: NA

Cabe recordar que la AUH está destinada a madres, padres o titulares con hijos menores de 18 años que se encuentren desempleados, trabajen en la informalidad o sean empleados del servicio doméstico. También alcanza a quienes tengan hijos con discapacidad, sin límite de edad, siempre que cumplan con los controles de salud y escolaridad exigidos.

En marzo de 2026, el monto total por hijo será de $132.814, aunque ANSES retiene el 20% hasta la presentación de la Libreta de Salud y Educación. Por lo tanto:

Monto mensual acreditado (80%) : $106.251,20

Monto retenido (20%) : $26.562,80

Para hijos con discapacidad, la prestación bruta ascenderá a $432.461, con un pago directo mensual aproximado de $345.968,80 tras la retención correspondiente.

¿Quiénes pueden cobrar los $132.814 que paga ANSES en marzo 2026?

Podrán acceder al monto actualizado de la AUH las personas que:

Tengan hijos menores de 18 años a cargo.

Estén desempleadas.

Trabajen en la economía informal.

Sean trabajadores del servicio doméstico.

Tengan hijos con discapacidad (sin límite de edad).

No hay un tope de ingresos específico, pero el grupo familiar debe encuadrarse dentro de las condiciones socioeconómicas establecidas por ANSES.

Asignación Universal por Hijo; ANSES Foto: ANSES

AUH: Requisitos obligatorios para acceder al monto actualizado

Para cobrar la asignación y luego percibir el 20% retenido, es obligatorio:

Presentar la Libreta AUH con controles de salud y vacunación al día y certificado de escolaridad correspondiente.

Tener los datos personales y del grupo familiar actualizados en ANSES.

Contar con una cuenta bancaria a nombre del titular para la acreditación mensual.

El incumplimiento de estos requisitos puede generar demoras o la suspensión del beneficio.

¿Cuáles son los beneficios extra que se pueden cobrar con la AUH?

Además del monto mensual de la AUH, muchas familias acceden automáticamente a ingresos complementarios tales como la Tarjeta Alimentar, que se acredita junto con la asignación y no requiere inscripción previa. Los montos vigentes son:

$52.250 por un hijo.

$81.936 por dos hijos.

$108.062 por tres o más hijos.

Por otro lado, las familias también pueden acceder a beneficios tales como la Ayuda Escolar Anual, que se paga una vez al año al acreditar la escolaridad; y el Plan 1000 Días, destinado a acompañar a personas gestantes y niños pequeños con apoyos económicos y alimentarios específicos.

Tarjeta Alimentar

El calendario de pagos se organiza según la terminación del DNI del titular. Como es habitual, ANSES comienza con los DNI finalizados en 0 y continúa progresivamente hasta los terminados en 9. Las fechas exactas se publican a comienzos de cada mes en los canales oficiales del organismo.