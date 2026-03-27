Romina Muscari
Por Romina Muscari
viernes, 27 de marzo de 2026, 14:40
Jubilados disfrutando de la Laguna de Monte
Jubilados disfrutando de la Laguna de Monte Foto: Copilot AI por Canal 26

A poco más de una hora de la ciudad, la Laguna de Monte vuelve a posicionarse como una de las escapadas preferidas de Semana Santa, especialmente entre quienes buscan bajar un cambio y reencontrarse con el ritmo pausado del interior bonaerense. El paisaje abierto, el espejo de agua siempre presente y la calma que define a San Miguel del Monte construyen una propuesta simple pero efectiva: descansar sin irse lejos.

En días donde el turismo religioso y las escapadas cortas ganan protagonismo, Monte aparece como una elección segura, con su impronta tradicional, su aire de pueblo y una costanera que invita a caminar sin apuro. Un destino que no promete grandes estridencias, pero sí algo cada vez más valorado: tranquilidad, cercanía y tiempo para disfrutar.

Laguna de Monte Foto: monte.gob.ar

Qué hacer en la Laguna de Monte

En la Laguna de Monte hay múltiples actividades familiares, para jóvenes y adultos mayores. El lugar invita a disfrutar de actividades simples, pensadas para conectar con el entorno y tomarse el tiempo sin apuro. Caminar por la costanera es casi un ritual: senderos planos, bancos frente al agua y vistas abiertas que acompañan mates largos y charlas tranquilas. El paisaje cambia con el correr del día y convierte a cada paseo en un momento distinto. Los ciclistas eligen también este recorrido.

Otra de las propuestas más elegidas es disfrutar del aire libre sin exigencias: sentarse frente a la laguna, observar aves, leer o simplemente descansar. Para quienes lo prefieren, también hay pesca recreativa y pequeños paseos organizados en bote que permiten recorrer el espejo de agua con calma, siempre en un clima relajado.

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El pueblo suma su propio encanto con recorridos por el casco histórico, la plaza principal y su iglesia, especialmente protagonistas durante Semana Santa. Cafés, parrillas y restaurantes completan la experiencia, con almuerzos tranquilos y sobremesas largas, reforzando esa sensación de escapada cercana donde lo importante no es hacer mucho, sino disfrutar bien.

Laguna de Monte Foto: monte.gob.ar

Cómo llegar a la laguna San Miguel del Monte desde CABA

Desde CABA, llegar a San Miguel del Monte en auto es una opción rápida y muy elegida. El recorrido comienza por la Autopista Riccheri y continúa luego por la Ruta Nacional 3, siempre en dirección sur. Son unos 110 kilómetros de trayecto y el viaje suele tomar alrededor de una hora y media, dependiendo del tránsito. Es una ruta directa, bien señalizada y en buen estado.

Otra alternativa cómoda es viajar en micro de media distancia. Los servicios salen desde la terminal de Plaza Constitución y llegan directamente a Monte. El viaje dura entre dos y dos horas y media, y la terminal de ómnibus queda cerca del centro y de la laguna, lo que facilita moverse sin necesidad de auto.

También existe la opción de tren y micro, ideal para quienes priorizan el ahorro. Se toma la línea Roca desde Plaza Constitución hasta Cañuelas, y desde allí se combina con un micro o remis hasta San Miguel del Monte. Aunque es el trayecto más largo, sigue siendo accesible y práctico para una escapada corta.