Jubilados disfrutando de la Laguna de Monte Foto: Copilot AI por Canal 26

A poco más de una hora de la ciudad, la Laguna de Monte vuelve a posicionarse como una de las escapadas preferidas de Semana Santa, especialmente entre quienes buscan bajar un cambio y reencontrarse con el ritmo pausado del interior bonaerense. El paisaje abierto, el espejo de agua siempre presente y la calma que define a San Miguel del Monte construyen una propuesta simple pero efectiva: descansar sin irse lejos.

En días donde el turismo religioso y las escapadas cortas ganan protagonismo, Monte aparece como una elección segura, con su impronta tradicional, su aire de pueblo y una costanera que invita a caminar sin apuro. Un destino que no promete grandes estridencias, pero sí algo cada vez más valorado: tranquilidad, cercanía y tiempo para disfrutar.

Laguna de Monte Foto: monte.gob.ar

Qué hacer en la Laguna de Monte

En la Laguna de Monte hay múltiples actividades familiares, para jóvenes y adultos mayores. El lugar invita a disfrutar de actividades simples, pensadas para conectar con el entorno y tomarse el tiempo sin apuro. Caminar por la costanera es casi un ritual: senderos planos, bancos frente al agua y vistas abiertas que acompañan mates largos y charlas tranquilas. El paisaje cambia con el correr del día y convierte a cada paseo en un momento distinto. Los ciclistas eligen también este recorrido.

Otra de las propuestas más elegidas es disfrutar del aire libre sin exigencias: sentarse frente a la laguna, observar aves, leer o simplemente descansar. Para quienes lo prefieren, también hay pesca recreativa y pequeños paseos organizados en bote que permiten recorrer el espejo de agua con calma, siempre en un clima relajado.

El pueblo suma su propio encanto con recorridos por el casco histórico, la plaza principal y su iglesia, especialmente protagonistas durante Semana Santa. Cafés, parrillas y restaurantes completan la experiencia, con almuerzos tranquilos y sobremesas largas, reforzando esa sensación de escapada cercana donde lo importante no es hacer mucho, sino disfrutar bien.

Laguna de Monte Foto: monte.gob.ar

Cómo llegar a la laguna San Miguel del Monte desde CABA

Desde CABA, llegar a San Miguel del Monte en auto es una opción rápida y muy elegida. El recorrido comienza por la Autopista Riccheri y continúa luego por la Ruta Nacional 3, siempre en dirección sur. Son unos 110 kilómetros de trayecto y el viaje suele tomar alrededor de una hora y media, dependiendo del tránsito. Es una ruta directa, bien señalizada y en buen estado.

Otra alternativa cómoda es viajar en micro de media distancia. Los servicios salen desde la terminal de Plaza Constitución y llegan directamente a Monte. El viaje dura entre dos y dos horas y media, y la terminal de ómnibus queda cerca del centro y de la laguna, lo que facilita moverse sin necesidad de auto.

También existe la opción de tren y micro, ideal para quienes priorizan el ahorro. Se toma la línea Roca desde Plaza Constitución hasta Cañuelas, y desde allí se combina con un micro o remis hasta San Miguel del Monte. Aunque es el trayecto más largo, sigue siendo accesible y práctico para una escapada corta.