Llega el Campeonato Federal de Ahumados a Buenos Aires: cuándo y dónde comer las ribs más deliciosas con vista al río
Las entradas incluyen seis porciones de tres costillas cada una —equivalente a un kilo de ribs—, papas fritas crocantes, una bebida, un voto para elegir al ahumador favorito del certamen y un lugar asegurado con vista al Río de la Plata.
Ribs al Río anuncia la cuarta edición del Campeonato Federal de Ahumados, un evento que ya se consolidó como uno de los encuentros más esperados por los fanáticos del humo y las ribs. La competencia se desarrollará el 28 de marzo en la sede de Costanera Norte, lugar donde nació la marca, desde las 12 hasta las 00 h y contará con seis participantes que competirán en vivo frente a un jurado especializado y el público asistente en una jornada dedicada al fuego, la técnica y la cultura BBQ.
Entre los jurados confirmados se encuentran Rodo Cámara, dueño de The Food Truck Store; Laucha, de Locos X el Asado; Tomás Weiss, fundador de Weiss Burgers, y Mara Ottado, jurado internacional certificado de la World Barbecue Association. Además, estarán evaluando Juan Tetamanti, Osky Alzogaray y Alejo Pérez Zarlenga, fundadores de la marca. Al finalizar la jornada se entregarán dos distinciones: Ahumador de la Academia y Mejor Ahumador Argentino 2026, reconociendo tanto la evaluación técnica como el voto del público.
Campeonato Federal de Ahumados: cuánto cuesta la entrada y qué incluye
Las entradas incluyen seis porciones de tres costillas cada una —equivalente a un kilo de ribs—, papas fritas crocantes, una bebida (agua, gaseosa o cerveza), un voto para elegir al ahumador favorito del certamen y un lugar asegurado con vista al Río de la Plata. Cada ticket corresponde a un turno de una hora, lo que permite recorrer el predio con comodidad y disfrutar la experiencia completa.
Como novedad de esta edición, quienes asistan recibirán además un sampling especial de Charquiqui, creado exclusivamente para el evento: una edición limitada “Charquiqui x Ribs al Río”, elaborada a partir de una proteína secreta ahumada, secada y condimentada especialmente para maridar con el espíritu del festival y acompañar la experiencia BBQ.
En la edición 2025 se ahumaron más de 3 toneladas y media de ribs, se entregaron 500 kilos de papas fritas y asistieron 2.500 fanáticos. El Premio del Jurado fue para Martín Saravia, de Ahumadero Mar Azul, mientras que el reconocimiento a Mejor Ahumador Argentino 2025 fue para Lucas Capra, de Seco y Humo (Lobos, provincia de Buenos Aires).
Actualmente, los tickets tienen un valor de $32.000 y pueden adquirirse a través del perfil oficial de Instagram de Ribs al Río y en su página web.
Con esta nueva edición, organizada junto a BA Capital Gastronómica, Ribs al Río y el Campeonato Federal de Ahumados reafirman su lugar como punto de encuentro de la comunidad parrillera y celebran el crecimiento del BBQ como disciplina gastronómica en la Argentina.