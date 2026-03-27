Campeonato Federal de Ahumados. Foto: Prensa.

Ribs al Río anuncia la cuarta edición del Campeonato Federal de Ahumados, un evento que ya se consolidó como uno de los encuentros más esperados por los fanáticos del humo y las ribs. La competencia se desarrollará el 28 de marzo en la sede de Costanera Norte, lugar donde nació la marca, desde las 12 hasta las 00 h y contará con seis participantes que competirán en vivo frente a un jurado especializado y el público asistente en una jornada dedicada al fuego, la técnica y la cultura BBQ.

Campeonato Federal de Ahumados. Foto: Prensa.

Entre los jurados confirmados se encuentran Rodo Cámara, dueño de The Food Truck Store; Laucha, de Locos X el Asado; Tomás Weiss, fundador de Weiss Burgers, y Mara Ottado, jurado internacional certificado de la World Barbecue Association. Además, estarán evaluando Juan Tetamanti, Osky Alzogaray y Alejo Pérez Zarlenga, fundadores de la marca. Al finalizar la jornada se entregarán dos distinciones: Ahumador de la Academia y Mejor Ahumador Argentino 2026, reconociendo tanto la evaluación técnica como el voto del público.

Campeonato Federal de Ahumados. Foto: Prensa.

Campeonato Federal de Ahumados: cuánto cuesta la entrada y qué incluye

Las entradas incluyen seis porciones de tres costillas cada una —equivalente a un kilo de ribs—, papas fritas crocantes, una bebida (agua, gaseosa o cerveza), un voto para elegir al ahumador favorito del certamen y un lugar asegurado con vista al Río de la Plata. Cada ticket corresponde a un turno de una hora, lo que permite recorrer el predio con comodidad y disfrutar la experiencia completa.

Campeonato Federal de Ahumados. Foto: Prensa.

Como novedad de esta edición, quienes asistan recibirán además un sampling especial de Charquiqui, creado exclusivamente para el evento: una edición limitada “Charquiqui x Ribs al Río”, elaborada a partir de una proteína secreta ahumada, secada y condimentada especialmente para maridar con el espíritu del festival y acompañar la experiencia BBQ.

Campeonato Federal de Ahumados. Foto: Prensa.

En la edición 2025 se ahumaron más de 3 toneladas y media de ribs, se entregaron 500 kilos de papas fritas y asistieron 2.500 fanáticos. El Premio del Jurado fue para Martín Saravia, de Ahumadero Mar Azul, mientras que el reconocimiento a Mejor Ahumador Argentino 2025 fue para Lucas Capra, de Seco y Humo (Lobos, provincia de Buenos Aires).

Actualmente, los tickets tienen un valor de $32.000 y pueden adquirirse a través del perfil oficial de Instagram de Ribs al Río y en su página web.

Campeonato Federal de Ahumados. Foto: Prensa.

Con esta nueva edición, organizada junto a BA Capital Gastronómica, Ribs al Río y el Campeonato Federal de Ahumados reafirman su lugar como punto de encuentro de la comunidad parrillera y celebran el crecimiento del BBQ como disciplina gastronómica en la Argentina.