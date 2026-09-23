“1 de cada 8 chicos que apuesta online está endeudado”: el crudo spot del Consejo Publicitario Argentino sobre adolescentes y juego
Según UNICEF, 8 de cada 10 adolescentes accedieron o conocen a alguien que haya apostado online; y según el Observatorio de Cruz Roja Argentina, 7 de cada 10 reportan cuadros de ansiedad y malestar, vinculados a sus apuestas.
El Consejo Publicitario Argentino (CPA) presenta el spot de “Parece un juego, pero es una trampa”, la campaña nacional que impulsa para prevenir las apuestas online entre adolescentes y alertar sobre sus consecuencias.
La pieza parte de una situación cotidiana: un grupo de amigos se prepara para jugar al fútbol y espera al último integrante para completar el equipo. Antes de entrar a la cancha, el adolescente mira su celular y acepta el bono de bienvenida de una casa de apuestas. En ese instante, todo cambia: el entorno se oscurece y sus amigos desaparecen.
A través de este recurso visual, el spot representa cómo una propuesta que inicialmente puede parecer un juego, una oportunidad o una forma sencilla de obtener dinero puede terminar alejando a los jóvenes de sus vínculos y de aquello que forma parte de su vida cotidiana. “Un bono de bienvenida de casas de apuestas es la despedida de lo que tenés y de los que más querés”, advierte la pieza, que cierra con el lema de la campaña: “Parece un juego, pero es una trampa”.
El lanzamiento del spot se suma a la campaña que el CPA viene desarrollando desde comienzos de 2026 y que, debido a la dimensión y complejidad de la problemática, fue concebida desde una lógica integral y sostenida en el tiempo. La iniciativa articula diferentes herramientas y acciones de comunicación dirigidas tanto a adolescentes como a familias, educadores y a la sociedad en general, con el objetivo de abordar el fenómeno desde distintos espacios y generar una conversación que contribuya a su prevención.
Las apuestas online avanzan entre los adolescentes bajo dinámicas cada vez más naturalizadas y accesibles, muchas veces asociadas al entretenimiento y a la promesa del “dinero rápido”. La exposición a publicidad, promociones, bonos de bienvenida y contenidos vinculados a las apuestas profundiza además el desafío de prevenir el ingreso de menores a estas plataformas.
Según datos de U-Report / UNICEF:
- 8 de cada 10 adolescentes accedieron o conocen a alguien que haya apostado online.
- Y de ellos, 4 de cada 10 ingresan a sitios o apps de apuestas muy seguido o todos los días.
Según datos del Observatorio Humanitario de Cruz Roja Argentina:
- 1 de cada 8 jóvenes que apuesta, quedó endeudado.
- 7 de cada 10 menores reportan cuadros de ansiedad y malestar, vinculados a sus apuestas.
- 47% de los adolescentes manifiesta alteraciones en sus ciclos de sueño y caídas en su rendimiento escolar.
- Curiosidad y entretenimiento son las dos principales motivaciones por las que los adolescentes ingresan a las apuestas online.
- Más de la mitad de los jóvenes ingresa a las apuestas online con la expectativa de ganar “dinero rápido”.
- El 44% de adolescentes fue motivado a apostar por bonos promocionales de bienvenida.
- 75% de las y los adolescentes vio publicidad o contenidos de apuestas online.
- 8 de cada 10 adolescentes consideran que las medidas actuales para impedir el acceso de menores no funcionan.