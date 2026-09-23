“1 de cada 8 chicos que apuesta online está endeudado”: el crudo spot del Consejo Publicitario Argentino sobre adolescentes y juego

2026 | Parece un juego, pero es una trampa

El Consejo Publicitario Argentino (CPA) presenta el spot de “Parece un juego, pero es una trampa”, la campaña nacional que impulsa para prevenir las apuestas online entre adolescentes y alertar sobre sus consecuencias.

La pieza parte de una situación cotidiana: un grupo de amigos se prepara para jugar al fútbol y espera al último integrante para completar el equipo. Antes de entrar a la cancha, el adolescente mira su celular y acepta el bono de bienvenida de una casa de apuestas. En ese instante, todo cambia: el entorno se oscurece y sus amigos desaparecen.

Spot Consejo Publicitario Argentino sobre apuestas online Foto: CPA

A través de este recurso visual, el spot representa cómo una propuesta que inicialmente puede parecer un juego, una oportunidad o una forma sencilla de obtener dinero puede terminar alejando a los jóvenes de sus vínculos y de aquello que forma parte de su vida cotidiana. “Un bono de bienvenida de casas de apuestas es la despedida de lo que tenés y de los que más querés”, advierte la pieza, que cierra con el lema de la campaña: “Parece un juego, pero es una trampa”.

Spot Consejo Publicitario Argentino sobre apuestas online Foto: CPA

El lanzamiento del spot se suma a la campaña que el CPA viene desarrollando desde comienzos de 2026 y que, debido a la dimensión y complejidad de la problemática, fue concebida desde una lógica integral y sostenida en el tiempo. La iniciativa articula diferentes herramientas y acciones de comunicación dirigidas tanto a adolescentes como a familias, educadores y a la sociedad en general, con el objetivo de abordar el fenómeno desde distintos espacios y generar una conversación que contribuya a su prevención.

Las apuestas online avanzan entre los adolescentes bajo dinámicas cada vez más naturalizadas y accesibles, muchas veces asociadas al entretenimiento y a la promesa del “dinero rápido”. La exposición a publicidad, promociones, bonos de bienvenida y contenidos vinculados a las apuestas profundiza además el desafío de prevenir el ingreso de menores a estas plataformas.

Según datos de U-Report / UNICEF:

8 de cada 10 adolescentes accedieron o conocen a alguien que haya apostado online.

Y de ellos, 4 de cada 10 ingresan a sitios o apps de apuestas muy seguido o todos los días.

Según datos del Observatorio Humanitario de Cruz Roja Argentina: