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“1 de cada 8 chicos que apuesta online está endeudado”: el crudo spot del Consejo Publicitario Argentino sobre adolescentes y juego

Según UNICEF, 8 de cada 10 adolescentes accedieron o conocen a alguien que haya apostado online; y según el Observatorio de Cruz Roja Argentina, 7 de cada 10 reportan cuadros de ansiedad y malestar, vinculados a sus apuestas.

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2026 | Parece un juego, pero es una trampa
2026 | Parece un juego, pero es una trampa
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El Consejo Publicitario Argentino (CPA) presenta el spot de “Parece un juego, pero es una trampa”, la campaña nacional que impulsa para prevenir las apuestas online entre adolescentes y alertar sobre sus consecuencias.

La pieza parte de una situación cotidiana: un grupo de amigos se prepara para jugar al fútbol y espera al último integrante para completar el equipo. Antes de entrar a la cancha, el adolescente mira su celular y acepta el bono de bienvenida de una casa de apuestas. En ese instante, todo cambia: el entorno se oscurece y sus amigos desaparecen.

Spot Consejo Publicitario Argentino sobre apuestas online Foto: CPA

A través de este recurso visual, el spot representa cómo una propuesta que inicialmente puede parecer un juego, una oportunidad o una forma sencilla de obtener dinero puede terminar alejando a los jóvenes de sus vínculos y de aquello que forma parte de su vida cotidiana. “Un bono de bienvenida de casas de apuestas es la despedida de lo que tenés y de los que más querés”, advierte la pieza, que cierra con el lema de la campaña: “Parece un juego, pero es una trampa”.

Spot Consejo Publicitario Argentino sobre apuestas online Foto: CPA

El lanzamiento del spot se suma a la campaña que el CPA viene desarrollando desde comienzos de 2026 y que, debido a la dimensión y complejidad de la problemática, fue concebida desde una lógica integral y sostenida en el tiempo. La iniciativa articula diferentes herramientas y acciones de comunicación dirigidas tanto a adolescentes como a familias, educadores y a la sociedad en general, con el objetivo de abordar el fenómeno desde distintos espacios y generar una conversación que contribuya a su prevención.

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Las apuestas online avanzan entre los adolescentes bajo dinámicas cada vez más naturalizadas y accesibles, muchas veces asociadas al entretenimiento y a la promesa del “dinero rápido”. La exposición a publicidad, promociones, bonos de bienvenida y contenidos vinculados a las apuestas profundiza además el desafío de prevenir el ingreso de menores a estas plataformas.

Según datos de U-Report / UNICEF:

  • 8 de cada 10 adolescentes accedieron o conocen a alguien que haya apostado online.
  • Y de ellos, 4 de cada 10 ingresan a sitios o apps de apuestas muy seguido o todos los días.

Según datos del Observatorio Humanitario de Cruz Roja Argentina:

  • 1 de cada 8 jóvenes que apuesta, quedó endeudado.
  • 7 de cada 10 menores reportan cuadros de ansiedad y malestar, vinculados a sus apuestas.
  • 47% de los adolescentes manifiesta alteraciones en sus ciclos de sueño y caídas en su rendimiento escolar.
  • Curiosidad y entretenimiento son las dos principales motivaciones por las que los adolescentes ingresan a las apuestas online.
  • Más de la mitad de los jóvenes ingresa a las apuestas online con la expectativa de ganar “dinero rápido”.
  • El 44% de adolescentes fue motivado a apostar por bonos promocionales de bienvenida.
  • 75% de las y los adolescentes vio publicidad o contenidos de apuestas online.
  • 8 de cada 10 adolescentes consideran que las medidas actuales para impedir el acceso de menores no funcionan.
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