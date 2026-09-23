Milei habló tras su discurso en la ONU y aseguró que a la Argentina “le salen los dólares por las orejas”

El presidente y el ministro de Economía hablaron posterior a la participación de Argentina en la Asamblea General de la ONU. Foto: Captura de pantalla TN

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, hablaron con TN después de la participación del mandatario en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Allí repasaron las perspectivas económicas de la Argentina, el escenario internacional y las inversiones que podrían llegar al país.

Uno de los momentos centrales de la entrevista estuvo relacionado con la situación económica y la disponibilidad de dólares. Milei sostuvo que la Argentina cuenta ahora con una posición externa diferente a la de otros períodos y destacó el resultado de la balanza comercial. “Los dólares que no tenés en el mercado financiero los tenemos en abundancia desde el lado real, desde la balanza comercial”, afirmó.

En ese sentido, aseguró que la balanza comercial del país llegará este año a unos US$25.000 millones y sostuvo que la Argentina pasó de un déficit comercial energético de US$5.000 millones a un superávit de US$10.000 millones o más.

A partir de ese escenario, Milei lanzó una de las frases más destacadas de la entrevista: “Cada impacto que antes, en Argentina, te disparaba una crisis, hoy hace que nuestro problema sea que los dólares nos salen por las orejas”.

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Milei y Caputo anticiparon inversiones para la Argentina

Caputo fue consultado por las reuniones que mantuvo con inversores durante su estadía en Nueva York y sostuvo que existe interés por proyectos vinculados con distintos sectores de la economía real. “Hoy el mundo necesita todo aquello en lo que Argentina tiene ventaja comparativa: energía, minerales críticos, alimentos y talento humano”, explicó el ministro.

Además, Caputo planteó que Argentina cuenta con una suerte de “cobertura natural” ante un escenario internacional más complejo. Según sostuvo, una mayor tensión global podría incrementar la demanda de los recursos y productos que el país tiene capacidad de ofrecer: “Por eso hay tanto interés en venir a invertir en Argentina. Hay muchas cosas que van a venir que todavía no se saben, pero el nivel de inversiones en la economía real va a ser fenomenal”.

En tanto, Milei resumió su visión sobre el atractivo que tiene actualmente el país para los inversores con una frase contundente: “Argentina es la nueva tierra prometida”.

Cuáles son las prioridades económicas para fin de año

Consultado por las prioridades de su Gobierno para los próximos meses, Milei sostuvo que los objetivos no cambiaron. “Las prioridades son siempre las mismas: que la economía siga creciendo, que la inflación siga bajando y que así la pobreza siga cayendo”, precisó.

El Presidente aseguró que la economía argentina acumula 28 meses consecutivos de crecimiento y señaló que de acuerdo con el EMAE desestacionalizado, durante el primer año la expansión fue del 6,7%, mientras que durante el segundo se ubicó “casi” en el 4%.

Además, sostuvo que si se mantienen las proyecciones de mercado y no las estimaciones del propio Gobierno, la economía podría acumular entre 18% y 20% de crecimiento durante los cuatro años de gestión.

Milei comparó esas cifras con las registradas durante los gobiernos anteriores y destacó la diferencia con el crecimiento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). “Nosotros vamos a estar creciendo 18%. Es decir, aun tomando el valor más bajo, sería tres veces más de lo que crece la OCDE”, afirmó.

El presidente argentino profundizó en ejes como Malvinas y la inteligencia artificial. Foto: REUTERS

La inflación y la pobreza, según el balance de Milei

Otro de los puntos que el Presidente utilizó para defender su gestión fue la evolución de la inflación. Milei repasó los niveles que, según sus cifras, recibió y dejó cada uno de los gobiernos anteriores y sostuvo que su administración recibió una inflación cercana al 200% anual, o del 300% si se toma el índice mayorista, y que este año podría terminar entre el 20% y el 30%. “Estamos cumpliendo todas las promesas”, dijo.

También destacó la evolución de los indicadores sociales: según los números que presentó durante la entrevista, la pobreza pasó de un nivel del 57% al comienzo de su gestión al 14%, mientras que la indigencia descendió desde casi el 20% hasta el 6%.

En el caso de los niños, aseguró que el indicador pasó del 70% al 42%. “La foto sigue siendo mala, pero la película es la mejor película de la historia”, sostuvo.

La inteligencia artificial y la referencia a Adam Smith

Después de su discurso ante la ONU, Milei también retomó su postura sobre el desarrollo de la inteligencia artificial. Durante la entrevista explicó que su planteo apunta a evitar que el temor frente a los posibles efectos de la tecnología derive en regulaciones que, según su visión, puedan frenar la innovación. “El miedo no conduce a nada”, afirmó.

El Presidente también cuestionó a quienes, según su interpretación, intentan generar temor mientras buscan proteger posiciones de mercado. “Muchos de los que están tratando de meter miedo son los que ya hicieron las grandes inversiones para asociarse con el Estado y generar barreras de entrada para que nadie pueda competir”, sostuvo. Y agregó: “No tenemos que caer en esa psicopateada ni del Estado ni de los empresarios que quieren proteger sus beneficios extraordinarios”.

La inteligencia artificial también estuvo detrás de una referencia a Adam Smith. Milei explicó que la corbata que utilizó durante su discurso tenía relación con el economista escocés y contó que se la había regalado Gerardo Bongiovanni. “Me parece un gran momento para revivir las ideas de Adam Smith”, afirmó.

El presidente argentino participó de la jornada diseñada por la Casa Blanca Foto: via REUTERS

Milei volvió a hablar de Malvinas y la relación con Estados Unidos

Durante la entrevista a TN, también fue consultado por la reunión que había mantenido con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y por si habían obtenido algún resultado concreto respecto del reclamo argentino por las Islas Malvinas. Milei respondió que la relación con Estados Unidos abarca cuestiones de geopolítica, soberanía y recursos naturales, además del lugar que pretende ocupar la Argentina en el nuevo escenario internacional.

“La geopolítica incluye desde cuestiones vinculadas a la soberanía hasta recursos naturales, la estrategia de la nueva conformación del mundo y el rol que va a jugar Argentina como, sin duda, uno de los mayores aliados de Estados Unidos”, expuso.

También fue consultado por la relación entre Donald Trump y el primer ministro británico, Andy Burnham, y si eso podía afectar el reclamo argentino. “No, no me importa, porque las Malvinas son argentinas. No vamos a ceder en ese reclamo”, respondió Milei.

“Son argentinas por historia, por derecho, por geografía, y vamos a reclamarlas. Vamos a lograr que en algún momento, por la vía diplomática, las recuperemos”, agregó.

El vínculo con Israel

Milei definió a Netanyahu como “aliado y amigo” y volvió a reivindicar el vínculo entre la Argentina e Israel. “Si no fuera por Netanyahu, que es un líder extraordinario con una visión geopolítica y que entiende además el vínculo con la batalla cultural como muy pocas personas en el mundo, salvo Marco Rubio, Donald Trump o Scott Bessent, tengo mis dudas de que hoy siguiera existiendo Israel”, afirmó el jefe de Estado, quien indicó que la continuidad de Israel resulta relevante no solamente para ese país, sino también para Europa y Occidente.

La entrevista cerró con el Presidente y Caputo defendiendo las perspectivas económicas de la Argentina y anticipando nuevos proyectos de inversión. Mientras el ministro puso el foco en los sectores estratégicos del país, Milei insistió en que la disponibilidad de dólares y la evolución de la actividad económica marcan, a su criterio, un escenario diferente al de crisis anteriores.