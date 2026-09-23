La exdiputada Cristina Guzmán denunció una nueva plantación de cannabis en Jujuy: “La marihuanera con sus cinco naves”

Denunció y mostró una gran plantación de marihuana en la finca “El Remate”, un campo que pertenece al gobierno de la Provincia de Jujuy y que debería utilizarse para proyectos productivos y estratégicos Foto: Captura de pantalla

La exdiputada nacional y referente del Movimiento Popular Jujeño, Cristina Guzmán, denunció la instalación de un nuevo predio destinado al cultivo de cannabis en la finca El Remate, en el departamento Palpalá, Jujuy. La dirigente mostró imágenes de cinco naves y cuestionó la falta de información pública sobre la instalación.

“Son cinco naves muy importantes. Esto es lo que es la marihuanera 2. No sé por qué se han instalado acá cuando la marihuanera aún no está en Perico. Muchos interrogantes, pero de esto nunca nadie hablaba”, sostuvo Guzmán al referirse al predio.

La exlegisladora señaló que las instalaciones se encuentran dentro de un campo que pertenece al Gobierno de la provincia de Jujuy y planteó dudas sobre la documentación que permitiría determinar bajo qué condiciones fueron cedidas las tierras para el desarrollo del proyecto. “Departamento de Palpalá, finca El Remate del Gobierno de la Provincia de Jujuy. La marihuanera con sus cinco naves”, expresó Guzmán mientras mostraba el lugar.

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La dirigente cuestionó el hermetismo que, según sostuvo, existe alrededor del proyecto de producción de cannabis impulsado durante la gestión de Gastón Morales. En ese sentido, Guzmán puso el foco en la trazabilidad institucional del emprendimiento y reclamó conocer qué instrumentos administrativos respaldan la utilización de las tierras provinciales.

La exdiputada también cuestionó el destino de los recursos públicos vinculados con el proyecto y sostuvo que CANNAVA, la empresa estatal creada para desarrollar la producción de cannabis medicinal en Jujuy, habría absorbido fondos por un monto cercano a los 100 millones de dólares.

Guzmán vinculó las instalaciones con lo que denominó “la marihuanera 2” y cuestionó que el predio se encuentre en funcionamiento mientras todavía existen interrogantes, según su denuncia, sobre el avance y la situación del proyecto de producción de cannabis en Perico.