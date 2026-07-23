Investigan dos partidos de España en el Mundial por apuestas deportivas: la postura de la FIFA

Investigan dos partidos de Españas en el Mundial. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Una investigación del Grupo de Copenhague, red que funciona como asesor del Consejo de Europa para prevenir y detectar la manipulación de competiciones deportivas, emitió siete alertas relacionadas con el presunto arreglo de partidos a partir de posibles irregularidades en las apuestas detectadas durante el Mundial 2026. Entre los encuentros investigados, se encuentran dos de la Selección de España, que terminó como campeón de la Copa del Mundo.

Si bien todavía no se publicó el informe completo, recientemente se difundió un resumen de las conclusiones del organismo, las cuales nacen de su operación de control de la integridad en los 104 partidos del torneo organizado por la FIFA.

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El ente informó que monitoreó todos los encuentros del Mundial, de los cuales 15 fueron sometidos a una mayor vigilancia, especialmente durante la última fecha de la fase de grupos. En tanto, se emitieron 7 avisos amarillos y se analizan 12 controversias importantes “a la luz de los riesgos para la integridad”.

Qué partidos del Mundial 2026 están siendo investigados

Según indicó The Athletic (perteneciente al New York Times), entre los avisos para informar sobre posibles irregularidades se encuentran:

La tarjeta roja mostrada al mediocampista Themba Zwane , de Sudáfrica, en el minuto 84 del partido inaugural de su selección en el torneo contra México, por el Grupo A.

El partido entre España y Cabo Verde : Polymarket (web de predicciones basado en criptomonedas) recibió 4,8 millones de dólares en apuestas a que España no derrotaría a Cabo Verde en su partido de la fase de grupos, que terminó en un empate sin goles.

El retraso de tres minutos y medio del equipo del Árbitro Asistente de Video (VAR) para anular un gol de Ferran Torres de España en la victoria por 4-0 sobre Arabia Saudita.

España no pudo con Cabo Verde y empató 0 a 0 en su debut en el Grupo H. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

También se investiga La roja a Folarin Balogun. Según The Athletic, se determinó que Polymarket abrió un mercado el 2 de julio preguntando “¿Jugará Folarin Balogun contra Bélgica?” el mismo día en que el delantero estadounidense recibió una tarjeta roja contra Bosnia y Herzegovina en la fase de dieciseisavos de final.

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Cabe destacar que el Comité Disciplinario de la FIFA confirmó recién el 5 de julio que Balogun estaría disponible para jugar, tras la suspensión de su sanción. Según el medio anteriormente citado, el informe del Grupo de Copenhague indica que no se abrieron otros mercados similares para los otros 14 jugadores que recibieron una tarjeta roja durante el Mundial.

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De todas maneras, expertos señalan que las irregularidades detectadas podrían deberse a otros factores además de la manipulación de los partidos.

Cabe señalar que la operación del Grupo de Copenhague se llevó a cabo en coordinación con el Grupo de Trabajo sobre Integridad de la FIFA, del cual el Consejo de Europa, como organismo independiente, es miembro.

Folarin Balogun vio la tarjeta roja en Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina. Foto: REUTERS

La postura de la FIFA ante el presunto arreglo de partidos en el Mundial 2026

El martes, el Grupo de Trabajo de Integridad de la FIFA publicó su propio informe, en el cual señaló que “no se identificó ninguna actividad de apuestas sospechosa ni indicios de manipulación de partidos en relación con ningún encuentro” en toda la Copa del Mundo.

Sin embargo, el miércoles, el Grupo de Copenhague detalló que se habían emitido siete “avisos amarillos” en el marco de su propio seguimiento del Mundial. Según su definición, estos avisos se señalan debido a “varios indicios diferentes de irregularidades” que pueden incluir “fluctuaciones inexplicables en las probabilidades, rumores en las redes sociales o información de la fuente”.

“La naturaleza colaborativa del Grupo de Trabajo permitió una evaluación y respuesta experimentadas, coordinadas y oportunas ante cualquier alerta o indicio de posible manipulación de partidos durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, con la contribución de cada miembro participante de su experiencia específica”, indicó el Grupo de Trabajo de Integridad.

El ente de la FIFA se creó en 2019 para el Mundial Femenino de ese año y desde entonces estuvo presente en todas las Copas Mundiales, con el Grupo de Copenhague coordinando con ellos en cada torneo.