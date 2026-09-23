Tensión en la ONU: el presidente de Irán acusó a Israel y a EE.UU. de terrorismo y el representante de Trump abandonó el recinto

Masud Pezeshkian en la Asamblea General de la ONU. Foto: EFE

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, acusó a Estados Unidos e Israel de terrorismo, en un discurso ante la Asamblea General de la ONU en el que presentó a la República Islámica como una víctima de las agresiones exteriores.

“Ayer, Trump afirmó que somos terroristas. No somos terroristas; somos víctimas del terrorismo”, afirmó Pezeshkian.

Se trata de la primera vez en que un mandatario de un país que se encuentra en guerra con Estados Unidos interviene ante la Asamblea General de la ONU.

Masud Pezeshkian, presidente de Irán, en la Asamblea General de la ONU. Video: EFE.

Pezeshkian recordó que Estados Unidos e Israel asesinaron al líder supremo de Irán, Alí Jameneí, en el primer día de la guerra y mostró una imagen del religioso al comienzo de su discurso.

“Vengo de un Irán donde donde bombardearon un colegio”, añadió el presidente iraní mientras mostraba imágenes de niños asesinados en una escuela de la ciudad de Minab y en un polideportivo de Lamerd que fueron alcanzados por proyectiles que causaron la muerte de cientos de personas y estudiantes.

Acusó además a Estados Unidos e Israel de atacar universidades, centros médicos e infraestructuras, “todo ello en contra de la ley internacional” y sostuvo que su país solo se ha defendido de las agresiones estadounidenses e israelíes.

Masud Pezeshkian en la Asamblea General de la ONU. Foto: EFE

“Nosotros solo nos defendimos, no somos terroristas”, aseguró.

Y sostuvo que la República Islámica nunca se rendirá: “Nunca bajaremos la cabeza ni nos arrodillaremos”.

Reiteró además que Irán no busca armas nucleares y que tiene derecho al uso pacífico de la energía atómica, una argumento repetido por Teherán desde hace años.

Abandono del recinto del representante de Estados Unidos ante el discurso de Masud Pezeshkian. Video: EFE

El único representante de la delegación estadounidense presente en la Asamblea General de la ONU abandonó la sala después de que Pezeshkian los llamara terroristas.

El presidente estadounidense además planteó ayer ante la ONU la posibilidad de “aniquilar” Irán si no llega a un acuerdo para poner fin a la guerra, pero a la vez se reivindicó a sí mismo como un pacificador mientras otros hablan de paz pero no hacen nada.

“Debo tomar una gran decisión”, afirmó ante los líderes y diplomáticos reunidos en Nueva York. “¿Alcanzar un acuerdo con Irán que le permita reconstruirse (…) o aniquilo la República Islámica y lo hago rápidamente?”, se preguntó el presidente estadounidense.