Inspiró a Saint-Exupéry: el castillo de 135 años que sufrió un misterioso incendio y hoy es el favorito del turismo

Ubicado en la provincia de Entre Ríos, este sitio se convirtió en un destino obligado para los fanáticos de la naturaleza y la historia. ¿Qué secretos guarda?

El castillo que inspiró al autor de El Principito Foto: Instagram @parquesancarlos

La República Argentina está repleta de lugares que invita a ser descubiertos, mezclando lo que más buscan los amantes de las aventuras: naturaleza e historia. En Concordia, provincia de Entre Ríos, se encuentra una edificación de 135 años que esconde secretos y misterios. Además, tuvo a un visitante ilustre.

Hablamos del Castillo San Carlos, recordado como una de las mansiones más grandes y misteriosas de la región. Construido en 1888, fue hogar de múltiples familias adineradas y la increíble visita del escritor de “El Principito” en 1929. El misterioso incendio que casi termina con su historia.

La mansión permaneció 75 años abandonada Foto: Instagram @parquesancarlos

El Castillo San Carlos

Su origen se remonta a 1886 con la familia Demachy, integrada por exitosos banqueros oriundos de Francia. Desembarcaron en el país para hacer negocios dentro de la actividad saladeril e inaugurar nuevas industrias en la zona.

Se supo que el Castillo San Carlos se construyó para que el hijo mayor de la familia, Charles Édouard Demachy, lo utilice como residencia oficial para supervisar los trabajos mencionados. Pero en octubre de 1891 tomaron la repentina decisión de mudarse y nunca más regresaron.

De esta forma, la familia abandonó la propiedad sin dar explicaciones y nadie tuvo nueva información sobre su paradero. Si rergesaron a Francia o no, es un misterio.

Una ilustre visita en San Carlos

Tras el abandono de los Demachy, la mansión fue habitada por Roberto Lix Klett y su familia. Pero la propiedad cambió de dueño al poco tiempo y quedó en manos de la familia Fuchs Valon que vivirían algo increíble: encontrarse con Antoine de Saint-Exupery, el aviador que escribió “El Principito”.

Antoine de Saint-Exupéry, aviador y escritor

Todo comenzó en 1929, Saint-Exupery fue obligado a aterrizar de emergencia en la costa del Río Uruguay, deteniéndose frente al Castillo San Carlos. Lo que le sigue forma parte de un mito de la zona.

El piloto se encontró con Suzanne y Edda Fuchs Valon, hijas del matrimonio, que servirían de inspiración para escribir su célebre libro. El paso del tiempo hizo que esa anécdota diera lugar a una estatua de “El Principito” a mediados de 1997.

Una edificación de 135 años que esconde secretos y misterios Foto: Instagram @parquesancarlos

¿Qué pasó con el palacio de Concordia?

Una vez que la familia Fuchs Valon se retiró de la mansión, la Sociedad Rural de Concordia adquirió las instalaciones. El castillo fue alquilado por numerosas familias adineradas como, por ejemplo, los Marcone Cheirasco.

Años después ocurrió un hecho que aún no puede explicarse: un fuerte incendio que se originó por causas desconocidas y que destruyó casi por completo en 1938.

La mansión permaneció 75 años abandonada, recién en 2013 fue sometida a intensos trabajos de restauración que permitieron inaugurar un museo en el lugar.

Su origen se remonta a 1886 con la familia Demachy, integrada por exitosos banqueros oriundos de Francia Foto: Instagram @parquesancarlos

Qué hacer en Concordia

Complejos Termales: disfruta de aguas termales en lugares como las Termas del Ayui, Vertiente de la Concordia o Termas de Punta Viracho

Parque San Carlos: visita este parque municipal de 98 hectáreas para dar un paseo y conocer el famoso Castillo San Carlos, que inspiró a Antoine de Saint-Exupéry para escribir “El Principito”

Lago y Costanera: recorre la Costanera de Concordia y el Lago de Salto Grande, ideales para caminatas y actividades al aire libre

Parque Acuático Salto Grande: ideal para un día de diversión en familia

Pesca: Concordia ofrece oportunidades para la pesca deportiva

Turismo Rural: explora los alrededores de la ciudad en busca de experiencias rurales.

Dónde queda el castillo San Carlos