Buscaban agua y encontraron petróleo: cómo fue el hallazgo del “oro negro” que cambió a la Patagonia y a la Argentina para siempre

El 13 de diciembre de 1907 la historia nacional sumó uno de sus capítulos más impactantes a nivel económico, social y político.

El 3 de junio de 1922 nació Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF)

La mañana del 13 de diciembre de 1907 no sería una más en la historia argentina, pronto se estaría por escribir uno de los capítulos más impactantes y fascinantes que cambiaría el panorama económico e internacional de la República. Mientras se desarrollaba una exploración, en búsqueda de agua potable, en las inmediaciones de lo que hoy es Comodoro Rivadavia, los operarios Humberto Beghin y José Fuchs encontraron un yacimiento petrolífero.

Cómo fue este hallazgo que significó el inicio de la industria petrolera en la Argentina.

Comodoro Rivadavia a principios del siglo XX

El origen de todo

El 23 de febrero de 1901 se fundó Comodoro Rivadavia, homenaje a un nieto de Bernardino Rivadavia, de una notable carrera militar. Uno de los principales desafíos que debían enfrentar los pobladores era la escasez de agua potable. Por ello qué diciembre de 1907 se desarrollaba la exploración de un pozo en su búsqueda.

Ya en 1903 había llegado una máquina perforadora enviada por la Dirección de Minas, Geología e Hidrología para buscar agua, pero al no encontrar nada se la reemplazó por otra traída de Alemania y que recién pudo ponerse en funcionamiento en marzo de 1907.

Para el mes doce del mencionado año, al llegar a los 535 metros, los operarios se sorprendieron por las burbujas de gas y un fuerte olor a petróleo.

A la derecha, José Fuchs, acompañado por un periodista, junto al monumento conmemorativo que recuerda la histórica fecha del 13 de diciembre de 1907

Un negocio difícil

Hay que tener en cuenta que para la época, el mercado petrolero recién comenzaba y las dificultades técnicas y la ausencia de un descubrimiento importante que no atraía capitales. Hoy en día trabajar en el sur es para pocos, así que imaginen más de 100 años atrás: crudos inviernos y los continuos reclamos de los trabajadores por mejoras en las condiciones de trabajo retrasaban las tareas.

El 12 de diciembre, los responsables de la perforación, Humberto Beghin y José Fuchs notaron que el agua que inyectan para la perforación regresa con color muy oscuro, con fuerte olor a combustible y con burbujas de gas. Un día después, el 13, se llegó a una profundidad de 540 metros donde se obtuvo petróleo. En uno de los telegramas enviados se pudo leer: “Buscando agua se encontró petróleo”.

Carta donde Beghin y Fuchs comunican el hallazgo de petróleo

Quienes fueron parte de este maravilloso descubrimiento fueron Humberto Beghin, José Fuchs; los foguistas Gustavo Kunzel y Juan Martínez; los peones Florentino Soto, Antonio Viegas, Joaquín Domínguez, José Barravoz, Pedro Gedhorn y los cocineros Pedro Peresa y Francisco Ferrera.

El 14 de diciembre, a las 12:45, un particular solicitó permiso de cateo en Comodoro Rivadavia, que comprendía más de dos mil hectáreas en la región. El problema era que no existía legislación al respecto.

El entonces presidente José Figueroa Alcorta dictó, ese mismo 14, un decreto de reserva petrolífera que abarcó cinco leguas kilométricas de radio alrededor del pozo, constituyendo así la reserva del Estado nacional. La ley 7059 de 1910 autorizaba al Poder Ejecutivo a reservar una extensión de cinco mil hectáreas en la zona petrolífera de Comodoro Rivadavia, dentro del cual no se concederían permisos de explotación y cateo por cinco años.

Explotación petrolera en la Patagonia argentina

Con el pasar del tiempo se creó la Dirección General de Explotación del Petróleo de Comodoro Rivadavia, manejada por una comisión a cuyo frente estuvo Luis Augusto Huergo quien declaró que “los yacimientos de Comodoro Rivadavia son de los más ricos y extensos del mundo”.

15 años después, en 1922, nació Yacimientos Petrolíferos Fiscales, la primera empresa petrolera estatal del mundo. Todo lo que pasó fue y sigue siendo historia.