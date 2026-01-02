Un momento clave para la configuración territorial: el mapa de Argentina de 1887 con las Malvinas incluidas

En medio de conflictos limítrofes y tras la Campaña al Desierto de Roca, ahora las autoridades debían embarcarse en la difícil tarea de definir cómo quedaría conformado el país tras años de disputas.

Argentina se consolida como Nación Foto: AGN

Luego de la declaración de la independencia de 1816, las entonces Provincias Unidas se enfrentaron a una dura guerra civil entre unitarios y federales que impidió la organización nacional mediante una constitución que llegó en 1853. Aun con esa base fundamental el territorio argentino estaba lejos de verse tal es, así la llamada Conquista del desierto fue clave para darle forma.

No solo bastaba tener por escrito las bases para ordenar una Nación, la cartografía era clave, por lo que en 1870 surgió la necesidad de crear mapas más precisos. Mariano Felipe Paz Soldán en 1887 creó para su Atlas geográfico el de la República Argentina, hoy es un documento fundamental para entender cómo se terminó conformando lo que hoy vemos.

Julio Argentino Roca en la Campaña del Desierto. Foto: AGN.

La construcción de Argentina

Ya para la última parte del siglo XIX, en 1870, el Estado nacional avanzó política y militarmente sobre regiones del Norte y la Patagonia, habitadas por pueblos indígenas. En el Norte, las operaciones habían comenzado durante la presidencia de Domingo F. Sarmiento y continuaron más tarde.

Lo que pasó en el sur fue lo más conocido. La llamada “Conquista del Desierto” fue aprobada por leyes del Congreso entre 1878 y 1885. Primer al mando de Adolfo Alsina, pero al morir fue Julio Argentino Roca, quien tomó las riendas en la Expedición al Río Negro de 1879.

Lo hecho por el entonces Ministro de Guerra no se limitó solo al plano militar, hubo expediciones científicas para medir, describir y reconocer los nuevos espacios. El objetivo primordial era construir una cartografía moderna y ordenar de una vez el territorio.

Un mapa de finales del siglo XIX Foto: AGN

El territorio argentino

Durante la presidencia de Bartolomé Mitre, la Ley 28 estableció que todos los territorios no pertenecientes a las provincias serían considerados nacionales. Diez años después se creó el Territorio Nacional del Gran Chaco, el primero en formarse tras la Guerra de la Triple Alianza.

Tiempo después, en 1884, ya con Roca presidente, se sancionó la Ley N°1532 para organizar y unificar los territorios que serían dependientes del Estado Nacional. Entre los territorios estaban: Misiones, Formosa, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Mapa de 1887 Foto: AGN

Los conflictos limítrofes estuvieron en el centro de la escena y por eso los mapas jugaron un papel clave. No solo se demostraba a los argentinos lo que era la totalidad de la superficie, era una muestra para los vecinos al delimitar las fronteras.

Hacia finales del siglo XIX, la Argentina comenzaba a consolidar su territorio, aunque todavía faltaban décadas para que la organización actual se completara.

Argentina tuvo la provincia Eva Perón

Lo que hoy es La Pampa, entre 1952 y 1955,fue bautizada con el nombre de la entonces Primera Dama, María Eva Duarte de Perón, en un período de importantes transformaciones políticas y administrativas. Sumado a qué 1952 fue el año en que falleció víctima de un cáncer.

Antes de convertirse en provincia, esta región era lo que se llamó Territorios Nacionales que administraba el Gobierno Nacional. Como estaba al límite con la Patagonia, sus habitantes no podían elegir autoridades ni participar plenamente del sistema electoral.

Pero para 1951 se aprobó la ley que la transformó dándole el marco legal que hoy conocemos. Pero en el medio pasó algo más. Con la llamada Conquista al Desierto, esos territorios fueron incorporados al Estado argentino y reorganizados bajo nuevas normas administrativas.

El 20 de julio de 1951, la Ley 14.037 declaró provincias a La Pampa y al Chaco. Al año siguiente, se llamó Eva Perón en un claro homenaje a quien supo ser “La abanderada de los humildes”.

Mapa argentina Foto: Libros peronistas

Para septiembre de 1955, Juan Domingo Perón fue derrocado en lo que se llamó Revolución Libertadora y el dictador Eduardo Lonardi, antes de asumir el cargo, dispuso anular el nombre elegido por la asamblea constituyente para la provincia. De ese modo estableció que se la debía designar con el nombre que le había impuesto el presidente Julio Argentino Roca en 1884: La Pampa.

Un año después, 27 de abril de 1956, su reemplazante, el dictador Pedro Eugenio Aramburu dictó una proclama anulando la constitución nacional vigente y las constituciones provinciales, incluyendo la pampeana, que se quedó sin constitución. En 1957 la dictadura convocó a elegir una asamblea constituyente provincial, pero con la prohibición legal de que el partido peronista se presentara en las elecciones; quedó sin quórum y la asamblea no pudo sesionar.