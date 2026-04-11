El Mirage III EA se transformó en símbolo de resistencia, memoria y soberanía Foto: Instagram @acochoviajeros

Hay aviones que cumplen su ciclo y se apagan en silencio. Y hay otros que, aun después de la guerra, se niegan a dejar de contar su historia. El Mirage III EA es uno de ellos. Protagonista activo del conflicto del Atlántico Sur en 1982, este caza supersónico de la Fuerza Aérea Argentina volvió a despegar, cuatro décadas después, desde un lugar impensado: el cielo patagónico de Bariloche.

Lejos de la lógica del desguace o el olvido, la aeronave que cumplió 16 misiones reales de combate en la Guerra de Malvinas se convirtió en una pieza viva de la historia argentina. Hoy, adaptada para vuelos demostrativos, cruza el aire sobre el lago Nahuel Huapi y despierta una emoción difícil de explicar en quienes lo ven pasar.

Un avión diseñado para la guerra

El Mirage III llegó a la Argentina en la década de 1970 como uno de los sistemas de armas más avanzados de la región. Fabricado en Francia por Dassault Aviation, estaba preparado para interceptaciones a alta velocidad y misiones de defensa aérea. En 1982, cuando estalló el conflicto con el Reino Unido, el Mirage pasó de entrenamiento a combate real.

Hoy vuelve a volar, pero en paz, sobre el lago Nahuel Huapi. Foto: Archivo

Desde bases del continente, los pilotos argentinos enfrentaron uno de los escenarios más complejos: vuelos al límite de la autonomía, sin reabastecimiento en vuelo, y con una superioridad tecnológica británica abrumadora. En ese contexto, cada misión era una apuesta extrema.

El Mirage III EA no solo voló: regresó. Dieciséis veces. Con impactos, con desgaste, con la marca invisible de haber atravesado un conflicto que todavía hoy atraviesa a la sociedad argentina.

Sobrevivir cuando otros no volvieron

Durante la Guerra de Malvinas, la Fuerza Aérea Argentina sufrió pérdidas humanas y materiales irreparables. Muchos aviones no regresaron. Muchos pilotos quedaron en el Atlántico Sur. Por eso, cada aeronave que logró sobrevivir se transformó en testigo directo de la historia.

El Mirage III que hoy vuela en Bariloche quedó fuera de servicio años después, como ocurrió con toda la flota. Podría haber terminado como pieza estática en un museo o como chatarra aeronáutica. Pero su destino fue distinto.

Sobrevivió a uno de los conflictos más desiguales del siglo XX Foto: Instagram @mindefarg

Gracias a un trabajo técnico y de preservación minucioso, el avión fue reacondicionado para vuelos no militares, manteniendo su estructura original y respetando su valor histórico.

De las islas al Nahuel Huapi

Ver volar al Mirage sobre uno de los paisajes más bellos de la Argentina genera una mezcla potente de sensaciones. Para muchos veteranos, es un viaje emocional al pasado. Para las nuevas generaciones, una puerta de entrada a una historia que no siempre se enseña con profundidad.

El contraste es total: donde antes había tensión, radar y alerta máxima, hoy hay turismo, montañas y agua azul profundo. Pero el rugido del motor sigue siendo el mismo.

No es solo una demostración aérea. Es memoria en movimiento.

Malvinas, soberanía y memoria activa

A más de 40 años del conflicto, Malvinas sigue siendo una herida abierta y una causa irrenunciable. En ese marco, iniciativas como la recuperación del Mirage III EA no tienen solo valor técnico o aeronáutico: tienen una dimensión política, cultural y simbólica.

Porque recordar no es solo mirar hacia atrás. Es también construir formas nuevas de contar la historia, de mantenerla viva y de transmitirla sin caer en el olvido ni en la simplificación.

Participó en 16 misiones durante la Guerra de Malvinas Foto: Instagram @mindefarg

Un símbolo que sigue volando

El Mirage III EA no dispara misiles ni entra en combate. Pero cada vez que despega, cumple una misión igual de importante: recordar que la historia argentina también se escribe en el cielo.

En tiempos donde todo parece efímero, este avión demuestra que hay símbolos que resisten al paso del tiempo, que se reinventan y que siguen generando preguntas, orgullo y memoria.

Y mientras sobrevuela el Nahuel Huapi, el Mirage vuelve a hacer lo que siempre supo hacer: volar alto, frente al viento, sin rendirse.