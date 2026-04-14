Antonito regresa a su casa después de 30 años Foto: Foto generada con IA Canal 26

Boedo suma una noticia que emociona a vecinos, hinchas de San Lorenzo y amantes de la pizza porteña: Antonito, una pizzería histórica del barrio, vuelve a abrir sus puertas después de tres décadas de ausencia. El regreso no es casual ni improvisado: detrás del proyecto está Leonardo Díaz, cocinero con trayectoria reciente al frente del reconocido Bodegón Olivera, quien decidió apostar por una esquina con peso propio en la memoria gastronómica del sur porteño.

La reapertura de Antonito no representa solo un nuevo local en el mapa foodie de CABA. Es, sobre todo, la recuperación de un símbolo barrial, de esos lugares que formaban parte de la vida cotidiana, del ritual de la pizza compartida y de las charlas eternas después de la cancha.

Pizza, un clásico porteño Foto: Propia

Dónde queda Antonito y cuándo reabre

Antonito está ubicada en una esquina emblemática de Boedo, en Carlos Calvo y Avenida La Plata, un cruce cargado de historia y referencia para el barrio.Según trascendió, la reapertura está prevista para mediados de abril de 2026, con fechas tentativas entre el 18 y el 19 del mes, lo que ya genera expectativa entre vecinos y habitués de la gastronomía porteña.

La zona cuenta con excelente conectividad, cercana a avenidas clave, líneas de colectivos y a pocas cuadras del subte, lo que convierte a la pizzería en una parada accesible tanto para boedenses como para visitantes.

Qué se espera de la propuesta gastronómica

Si bien aún no se difundió una carta oficial, la idea es clara: respetar la identidad de la pizzería tradicional porteña, con pizzas clásicas, horno bien presente y una experiencia de barrio. Leonardo Díaz ya adelantó que el espíritu será mantener recetas reconocibles, sabores directos y un estilo que dialogue con la historia del lugar.

Vuele un clásico a Boedo

Precios estimados (referencia de mercado)

Los siguientes valores son estimativos, basados en precios promedio de pizzerías tradicionales de CABA en 2026:

Pizza muzzarella: $9.000 – $12.000

Fugazzeta: $11.000 – $14.000

Pizza especial o napolitana: $13.000 – $16.000

Porción al paso: $2.500 – $3.500

Bebidas: $2.000 – $3.000

La expectativa es que Antonito se posicione con precios accesibles, apuntando al público del barrio sin perder calidad.

Boedo: un barrio con historia, cultura y mesa compartida

Hablar de Antonito es hablar de Boedo, uno de los barrios con mayor identidad cultural de Buenos Aires. Oficializado en 1882, Boedo nació como una zona obrera y semi‑rural que con el tiempo se transformó en epicentro de literatura social, tango y vida de café.

El barrio debe su nombre al prócer Mariano Joaquín Boedo, firmante del Acta de la Independencia, y creció alrededor de la avenida homónima, que aún hoy estructura su vida comercial y social.

San Juan y Boedo Foto: Instagram @buenosairespanorama

Boedo también fue cuna del Grupo Boedo, un movimiento literario comprometido con las problemáticas sociales, y escenario habitual de letras de tango, encuentros culturales y bodegones históricos. En ese entramado, las pizzerías siempre ocuparon un lugar central: como punto de reunión, refugio nocturno y símbolo de identidad barrial.

Más que una reapertura: una recuperación simbólica

El regreso de Antonito se inscribe en una tendencia más amplia: la revalorización de los clásicos porteños. No se trata solo de abrir un local, sino de devolverle al barrio un pedazo de su memoria. Para muchos vecinos, Antonito era parte del paisaje cotidiano, de esas pizzerías donde el tiempo parecía detenerse.

Con su reapertura, Boedo recupera una de sus esquinas históricas y suma una nueva razón para seguir defendiendo su identidad gastronómica, lejos de modas pasajeras y más cerca del sabor de siempre.