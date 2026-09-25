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Se separó, se ocultó en París y terminó fusilada sospechosa de ser espía de guerra: la misteriosa Mata Hari

Bailarina, artista, mujer cosmopolita y, según sus acusadores, espía al servicio de Alemania durante la Primera Guerra Mundial. Su nombre se convirtió en sinónimo de espionaje y seducción.

Marcelo García
Por Marcelo García
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La misteriosa Mata Hari | #26Historia
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Pocas mujeres del siglo XX generaron tanto misterio como Mata Hari. Bailarina, artista, mujer cosmopolita y, según sus acusadores, espía al servicio de Alemania durante la Primera Guerra Mundial. Su nombre se convirtió en sinónimo de espionaje y seducción.

Pero detrás del mito existió una mujer cuya vida fue mucho más compleja que la leyenda. Mata Hari nació el 7 de agosto de 1876 en Leuvarden, Países Bajos, con el nombre de Margareta Gertruda Selle. Cuando Margareta era adolescente, sus padres se separaron y poco después murió su madre.

La situación familiar cambió drásticamente. A los 18 años respondió a un anuncio matrimonial publicado en un periódico. Así conoció a Rudolf MacLeod, un oficial del Ejército neerlandés, casi 20 años mayor que ella.

Mata Hari | 26 Historia
Mata Hari | 26 Historia Foto: Captura de video

Se casaron en 1895 y tuvieron dos hijos, pero el matrimonio fue conflictivo y terminó en una problemática separación. Margareta viajó entonces a París, donde se ocultó detrás de una nueva identidad bajo el nombre artístico de Mata Hari, una expresión vinculada al idioma malayo que significa ojo del día, en referencia al sol. En 1905 comenzó a presentarse como una exótica bailarina oriental.

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Sus espectáculos combinaban danza, sensualidad y una imagen cuidadosamente construida alrededor de un supuesto origen asiático. La sociedad parisina quedó fascinada. Ella era magnética y enigmática.

Rápidamente Mata Hari se convirtió en una auténtica celebridad y empezó a relacionarse con políticos, empresarios, militares y aristócratas de distintos países europeos que la buscaban. Pero en 1914, cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, sus contactos y sus frecuentes viajes despertaron la atención de los servicios de inteligencia. Allí comenzó el gran misterio de su vida.

¿Una espía importante o una mujer atrapada en las sospechas?

En 1916, Mata Hari estableció contacto con Georges Ladoux, jefe de la inteligencia francesa. Según la documentación histórica, los franceses terminaron utilizándola como informante. Ella aseguraba que podía obtener información gracias a sus contactos con oficiales alemanes.

Pero sus movimientos comenzaron a generar crecientes sospechas. Los servicios de inteligencia franceses interceptaron mensajes alemanes relacionados con un agente identificado con el nombre en clave de H21. Francia interpretó que ese misterioso agente era Mata Hari.

En febrero de 1917 cayó detenida en París. Durante los interrogatorios negó ser un espía al servicio de Alemania. Reconoció sus contactos con militares alemanes, pero sostuvo que eran principalmente personales y que no había entregado información militar de importancia.

Juicio y fusilamiento de Mata Hari

El juicio se desarrolló en un momento especialmente difícil para Francia. La guerra era larga, las bajas eran enormes y el ejército francés atravesaba una profunda crisis de su moral en los campos de batalla. En ese contexto, Mata Hari se convirtió en una figura perfecta para representar la imagen de una peligrosa espía extranjera.

El 25 de julio de 1917, un tribunal militar francés la declaró culpable de espionaje y la condenó a muerte. El 15 de octubre de ese mismo año fue trasladada a las afueras de París. A primera hora de la mañana fue llevada ante un pelotón de fusilamiento en el polígono de Vincennes.

Según los relatos de la época, rechazó que le vendaran los ojos y permaneció de pie frente a los soldados. El pelotón abrió fuego. Mata Hari murió aquel día y su cuerpo fue entregado para prácticas médicas, ya que ningún familiar lo reclamó.

Sólo tenía 41 años, pero su historia no terminó con su muerte. Con el paso de los años surgieron dudas sobre el verdadero alcance de sus actividades como supuesta espía. Varios historiadores señalan que las pruebas en su contra eran dudosas y que los mensajes utilizados para vincularla con Alemania no necesariamente demostraron que haya sido una agente eficaz.

Incluso existe la posibilidad de que Alemania supiera que esas comunicaciones podrían ser interceptadas por los franceses y utilizaran deliberadamente el nombre de Mata Hari para comprometerla. Lo que sí está documentado es que tuvo contactos con personas de ambos bandos durante la Primera Guerra Mundial y que informaba a los franceses. Pero una cosa es haber actuado como informante y otra muy diferente, haber sido la gran espía alemana que describió la acusación.

Por eso, mucho tiempo después de su ejecución, Mata Hari sigue siendo una de las figuras más enigmáticas de la historia relacionada a la seducción al servicio del espionaje. Tal vez por todo esto, la historia de Mata Hari aún sigue fascinando al mundo entero.

Historia
Marcelo García
Marcelo García

Periodista colaborador

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