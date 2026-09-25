Paso a paso: cómo hizo una niña china de 6 años para armar el cubo Rubik en solo 4,27 segundos y romper el récord

Niña china que rompió el récord de cubo rubik. Foto: Captura de video.

Lian Yunzhi, una niña china de 6 años experta en speedcubing, estableció un nuevo récord mundial femenino en la categoría de cubo Rubik 3x3.

La joven competidora logró batir el récord mundial en dos ocasiones durante un periodo de tres días.

Registró una impresionante media de 4,27 segundos, demostrando una gran destreza y rapidez en la resolución del puzzle.

Niña china rompe récord de armado de cubo rubik. Video: Gentileza euronews

Las impresiones imágenes muestran la concentración y habilidad de Lian mientras es cronometrada oficialmente.

Su marca la convirtió en la única “speedcuber” de la historia con un promedio oficial inferior a 4,5 segundos.

Qué es el Speedcubing

El Speedcubing es una disciplina deportiva y de destreza mental que consiste en resolver el Cubo de Rubik y otros rompecabezas tridimensionales similares en el menor tiempo posible.

Cubo rubik. Foto: Unsplash.

Las competencias están reguladas a nivel mundial por la World Cube Association (WCA), la cual administra torneos oficiales y múltiples modalidades que van desde el clásico cubo 3x3x3 hasta versiones más grandes o resoluciones a ciegas.

El récord mundial individual en la categoría 3x3x3 pertenece al estadounidense Max Park, quien en 2023 lo resolvió en un tiempo de 3.13 segundos, mientras que en la categoría femenina de promedio se han alcanzado marcas históricas sorprendentes como los 4.27 segundos logrados por la niña prodigio Lian Yunzhi.