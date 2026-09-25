Conectaba a miles de pasajeros con Casa Rosada y quedó en cenizas: el trágico final de la Estación Central de Buenos Aires

Estuvo ubicada a metros de la Casa Rosada y conectó distintos puntos del país Foto: Instagram @cabina_ferroviaria

Durante el siglo XIX, los trenes llegaban hasta un lugar que hoy resulta difícil de imaginar: a pocos metros de la Casa Rosada y frente al Río de la Plata. Allí funcionó la Estación Central de Buenos Aires, una terminal utilizada por diferentes compañías ferroviarias que conectaba el centro porteño con numerosos destinos.

Su particular edificio de madera, coronado por una torre con reloj, recibió pasajeros durante casi 25 años. Sin embargo, un incendio ocurrido en febrero de 1897 lo redujo a cenizas en apenas dos horas. Después de la tragedia, una decisión política terminó de borrar aquella estación del paisaje de la ciudad.

El origen de la Estación Central de Buenos Aires: cuándo se inauguró y qué función cumplía

Los antecedentes de la terminal se remontan a 1863, cuando comenzó a funcionar en el lugar un servicio vinculado con el Ferrocarril Buenos Aires al Puerto de la Ensenada. No obstante, el edificio definitivo fue inaugurado el 31 de diciembre de 1872.

Su objetivo era concentrar en una misma cabecera los servicios de diferentes empresas que llegaban a Buenos Aires. En agosto de 1872, las compañías ferroviarias habían firmado un convenio para utilizar las instalaciones de manera conjunta.

Fue una de las terminales más importantes de Buenos Aires Foto: Instagram @cabina_ferroviaria

El edificio era muy diferente de las grandes terminales de mampostería que surgirían posteriormente. Se trataba de una estructura prefabricada de madera importada desde Gran Bretaña, con una mansarda, una torre con reloj y una cúpula revestida de pizarra.

En su interior había dos confiterías, salas de espera y espacios destinados exclusivamente a las pasajeras, una distribución habitual en las principales estaciones de aquella época.

Ubicación estratégica junto a la Casa Rosada: por qué se instaló en el Paseo de Julio

La estación se encontraba sobre el antiguo Paseo de Julio, actual avenida Leandro N. Alem, cerca de las actuales calles Rivadavia y Bartolomé Mitre. Estaba a pocos metros de la Casa Rosada, la Aduana de Taylor y los muelles utilizados para cargas y pasajeros.

En ese momento, la costa se encontraba mucho más cerca del centro histórico. Por eso, la ubicación permitía combinar el transporte ferroviario con la intensa actividad del puerto.

Los trenes procedentes del sur avanzaban sobre un viaducto sostenido por columnas de hierro, que comenzaba en la zona de Casa Amarilla y se extendía hasta las inmediaciones de la actual calle Hipólito Yrigoyen.

Sin embargo, la construcción de Puerto Madero durante la década de 1890 modificó el entorno. Las vías comenzaron a ser vistas como un obstáculo que separaba el centro de las nuevas instalaciones portuarias.

Las principales líneas ferroviarias que convergían en la terminal porteña

La Estación Central era utilizada por compañías como el Ferrocarril Buenos Aires al Puerto de la Ensenada, el Ferrocarril del Oeste, el Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, el Ferrocarril Buenos Aires a Rosario y el Central Argentino, entre otras.

Gracias a esas conexiones, los pasajeros podían trasladarse hacia localidades del norte, el oeste y el sur de la provincia. La terminal era verdaderamente central, no solo por su ubicación, sino también por la cantidad de servicios que concentraba.

Conectaba a miles de pasajeros con Casa Rosada y quedó en cenizas Foto: Instagram @cabina_ferroviaria

Aunque su tamaño era modesto frente a las estaciones de Retiro o Constitución, contaba con tres vías, salas para pasajeros y diferentes servicios comerciales.

El voraz incendio de 1897: cómo ocurrió la tragedia que destruyó la estructura

La noche del 14 de febrero de 1897, un incendio cambió para siempre la historia del edificio. El fuego comenzó alrededor de las 19.25 y se extendió rápidamente por toda la construcción.

La madera favoreció el avance de las llamas y dificultó las tareas para controlar el siniestro. En aproximadamente dos horas, la terminal quedó convertida en escombros y cenizas.

Un voraz incendio la redujo a cenizas en apenas dos horas Foto: Instagram @cabina_ferroviaria

La magnitud de la destrucción fue total, aunque las fuentes históricas no permiten establecer de manera concluyente cuál fue el origen del incendio.

Al día siguiente, la empresa administradora intentó instalar casillas de madera para recuperar las boleterías y el despacho del jefe de estación. Sin embargo, la Municipalidad ordenó retirarlas con intervención de la fuerza pública.

Las razones por las que las autoridades decidieron no reconstruir la estación

El incendio aceleró una transformación urbana que ya estaba en discusión. Con el desarrollo de Puerto Madero, las vías ferroviarias que atravesaban el Bajo porteño eran consideradas una barrera para la circulación entre la ciudad y el puerto.

Durante casi 25 años recibió trenes junto a la Casa Rosada Foto: Instagram @cabina_ferroviaria

Por ese motivo, las autoridades decidieron no reconstruir la Estación Central. Algunas compañías trasladaron sus servicios hacia Retiro, mientras que el Ferrocarril del Oeste volvió a operar desde Once.

La determinación definitiva llegó el 19 de marzo de 1897, cuando el Gobierno nacional ordenó levantar las vías existentes entre Casa Amarilla y Retiro. Aquella medida eliminó cualquier posibilidad de recuperar la terminal.

Qué hay hoy en el terreno donde funcionaba la estación de trenes al lado de la Casa Rosada

Actualmente, no quedan andenes, boleterías ni rastros visibles del edificio. El terreno fue absorbido por las sucesivas transformaciones del Bajo porteño, las obras portuarias y la creación de nuevos espacios públicos.

El antiguo predio estaba ubicado en el área verde situada detrás de la Casa Rosada, cerca del sector donde se encuentra el monumento a Juana Azurduy.

A fines del siglo XIX, desde ese punto podían observarse locomotoras, barcos y pasajeros que llegaban al corazón político de Buenos Aires. Hoy, miles de personas atraviesan la zona sin imaginar que allí funcionó una de las terminales ferroviarias más singulares de la historia argentina.

Su final fue tan veloz como el incendio que la consumió. Sin embargo, su historia todavía permite reconstruir una Buenos Aires casi irreconocible: con vías junto al río, trenes frente a la Casa Rosada y una estación central que conectaba diferentes rincones del país.