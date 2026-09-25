Un tren a vapor volverá a Mar del Plata: tiene 100 años y recreará el viaje que transformó a La Feliz

Una histórica locomotora pasará por Mar del Plata Foto: Facebook / Radio Gonnet FM

El silbato de una locomotora a vapor volverá a escucharse en Mar del Plata. No será un servicio convencional ni una simple exhibición, sino la recreación de una historia que comenzó hace 140 años y modificó para siempre el destino de la ciudad.

Este sábado 26 de septiembre, la histórica Vulcan Foundry N.º 3925 llegará a la estación marplatense acompañada por nueve vehículos ferroviarios preservados. La formación podrá visitarse de 10 a 18, con entrada libre y gratuita, y los asistentes tendrán la posibilidad de recorrer por dentro varios de sus coches.

La jornada conmemorará aquel 26 de septiembre de 1886, cuando el primer tren procedente de Buenos Aires ingresó en una Mar del Plata que todavía era una pequeña población costera. La llegada del ferrocarril no solo redujo el tiempo de viaje: abrió una nueva etapa económica, urbana y turística.

Una locomotora de 100 años será la gran protagonista

La principal atracción será la Vulcan Foundry N.º 3925, conocida por los aficionados como “la 39 grande”. La máquina cumple en 2026 un siglo desde su puesta en servicio y logró volver a funcionar después de un extenso proceso de recuperación.

Su restauración demandó alrededor de 20 años de trabajo voluntario, durante los cuales fue necesario conseguir materiales, reparar componentes y recuperar antiguos conocimientos técnicos.

“La 39 Grande” recorrió más de 190 kilómetros por la provincia de Buenos Aires Foto: Instagram @foto.transporte

Muchas locomotoras de vapor quedaron abandonadas cuando comenzaron a ser reemplazadas por unidades diésel. Algunas fueron vandalizadas o perdieron sus piezas más valiosas. Sin embargo, la tarea del Ferroclub Argentino permitió rescatar ejemplares que forman parte esencial del patrimonio ferroviario nacional.

La formación partirá durante la noche del viernes 25 desde Remedios de Escalada, con tracción diésel eléctrica, y se dirigirá hacia Camet. Durante la mañana del sábado, la locomotora a vapor encabezará el tramo final hasta la terminal marplatense.

Los históricos coches que podrán recorrerse

La locomotora estará acompañada por unidades preservadas por el Ferroclub Argentino y el Tren Museo Itinerante del Museo Nacional Ferroviario.

Entre las piezas más destacadas aparecerá el Coche Oficial Werkspoor O.F. 1, utilizado por el papa Juan Pablo II durante su visita a la Argentina en 1982. También se exhibirán el Coche Cine Hitachi P.A.C. 606, el Coche Bar B.A. 400, unidades Pullman y Semi Pullman, un vagón postal Werkspoor y un furgón Materfer.

Un extraordinario trabajo de restauración consiguió devolverla a las vías Foto: Instagram @foto.transporte

Estas unidades permiten observar cómo eran los viajes de otras épocas y comprender que el ferrocarril no transportaba únicamente pasajeros. También llevaba correspondencia, encomiendas, alimentos y mercaderías, por lo que funcionaba como una verdadera red de comunicación entre las ciudades y los pueblos del país.

Cómo fue el primer viaje en tren a Mar del Plata

Antes de la llegada del ferrocarril, la línea terminaba en Maipú y el tramo restante debía completarse en diligencia o a caballo. En 1884, durante la gobernación de Dardo Rocha, comenzaron los trabajos para extender las vías hasta Mar del Plata.

La estación original fue levantada en 1885 junto con un galpón y una sala de máquinas. Estaba ubicada en el área delimitada actualmente por la avenida Luro y las calles San Juan, Don Bosco y 9 de Julio, que entonces era prácticamente un descampado.

Uno de los primeros viajes en tren a Mar del Plata Foto: Archivo General de la Nación

Finalmente, el 26 de septiembre de 1886, una locomotora inglesa Beyer Peacock completó el recorrido inaugural. El trayecto desde Plaza Constitución tenía aproximadamente 404 kilómetros y demandaba cerca de diez horas.

Aunque hoy pueda parecer un viaje demasiado largo, en aquel momento representaba un avance extraordinario. Los vagones eran de madera lustrada, había servicios de primera categoría y se ofrecían comidas durante el recorrido. Algunas formaciones incluso contaban con vagones destinados al traslado de caballos.

El tren que cambió para siempre a Mar del Plata

Fundada oficialmente en 1874, Mar del Plata todavía era una localidad pequeña cuando recibió al ferrocarril. La nueva conexión permitió que las familias porteñas con mayor poder adquisitivo cambiaran sus temporadas en quintas cercanas a Buenos Aires por largas estadías junto al mar.

La transformación fue rápida. En 1888 abrió sus puertas el Bristol Hotel, uno de los grandes símbolos de la etapa aristocrática de la ciudad. Los pasajeros llegaban con baúles, equipajes y personal de servicio, para luego trasladarse en carruajes hasta el hotel o sus residencias de verano.

Debido a la distancia entre la estación y el sector costero, en 1909 se construyó la denominada Estación Sur, ubicada en la zona donde posteriormente funcionó la terminal de ómnibus y actualmente se encuentra el Paseo Aldrey.

De un destino aristocrático al turismo popular

Durante sus primeras décadas, viajar a Mar del Plata era un privilegio reservado para las élites. Esa realidad comenzó a cambiar entre 1930 y 1940, cuando los sectores medios accedieron progresivamente al turismo costero.

El tren se convirtió entonces en la puerta de entrada de miles de familias a sus primeras vacaciones frente al mar. Uno de los grandes emblemas de esa época fue El Marplatense, una formación de acero inoxidable que ofrecía bares, restaurantes, cómodos sillones y aire acondicionado.

El regreso de la locomotora a vapor no busca únicamente despertar nostalgia. También permite recordar cómo una línea ferroviaria transformó la economía, el turismo y la vida cotidiana de una ciudad completa.

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