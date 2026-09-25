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León XIV llegó a Francia: caluroso recibimiento de Macron y el Papa alertó sobre los riesgos de la inteligencia artificial

El pontífice inició una visita de cuatro días con una recepción oficial en el Palacio del Elíseo, una recorrida por Notre-Dame y un encuentro con miles de jóvenes. Durante su primer discurso, advirtió sobre el avance de la inteligencia artificial y llamó a preservar el discernimiento ético frente a las nuevas tecnologías.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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El papa León XIV y el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron.
El papa León XIV y el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron. Foto: via REUTERS
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El papa León XIV inició este viernes una visita oficial de cuatro días a Francia, en el primer viaje de un pontífice al país europeo en 18 años. El mandatario francés, Emmanuel Macron, recibió al jefe de la Iglesia Católica con honores militares en el Palacio del Elíseo, en el comienzo de una agenda que incluirá París, Lourdes y Metz.

El avión que trasladó al pontífice aterrizó poco antes de las 10 de la mañana en las inmediaciones de la capital francesa. Como parte del recibimiento, las campanas de las iglesias de todo el país repicaron simultáneamente durante siete minutos.

El papa León XIV junto a Emmanuel Macron. Foto: via REUTERS

Luego del arribo, León XIV se trasladó al Palacio del Elíseo, donde fue recibido por Macron y su esposa, Brigitte Macron. El encuentro abrió formalmente una visita marcada por actividades religiosas, reuniones institucionales y grandes concentraciones de fieles.

León XIV y Macron se reunieron en el Palacio del Elíseo

Durante el encuentro entre el pontífice y el presidente francés se abordaron cuestiones vinculadas con la relación entre el Estado y las confesiones religiosas, además de distintos desafíos sociales y éticos.

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Macron calificó la llegada del Papa como “un gran honor y una gran alegría” para Francia. También defendió el principio de laicidad que rige en el país y aseguró que la separación entre el Estado y las religiones no implica negar la importancia de la fe.

“No es en absoluto la negación de la religión”, sostuvo el mandatario francés al referirse al modelo institucional de su país. Macron remarcó además que la laicidad busca garantizar la libertad de creer o no creer para todos los ciudadanos.

La advertencia del Papa sobre la inteligencia artificial

Uno de los principales ejes del primer discurso de León XIV en Francia estuvo relacionado con el avance de las nuevas tecnologías y, especialmente, con la inteligencia artificial.

El pontífice advirtió sobre el riesgo de perder “nuestra humanidad en medio del ‘paraíso de las máquinas’ que invaden y condicionan nuestra vida cotidiana”.

En ese sentido, llamó a “formar las mentes en un discernimiento ético capaz de distinguir lo que es moralmente bueno”.

La cuestión tecnológica volverá a ocupar un lugar central durante su visita, ya que el Papa tiene previsto pronunciar una disertación en la sede de la Unesco, donde abordará los desafíos y dilemas vinculados con el desarrollo de la inteligencia artificial.

León XIV visita Notre-Dame y se reúne con jóvenes

Tras su paso por el Elíseo, León XIV recorrió unos 2,5 kilómetros por el centro de París a bordo del papamóvil hasta llegar a la catedral de Notre-Dame.

Esta fue la primera visita de un jefe del Vaticano desde la reconstrucción de la catedral tras el incendio de 2019.

La jornada continuará con una vigilia en el Estadio de Francia, donde se espera la participación de unos 80.000 jóvenes de entre 17 y 35 años.

Antes de aterrizar en Francia, León XIV explicó el sentido de su viaje y afirmó: “Viajo a Francia como a otros lugares del mundo en calidad de discípulo de Jesucristo, deseando proclamar la paz”.

La visita del papa León XIV a Francia. Foto: REUTERS

Un fuerte operativo de seguridad en Francia

El gobierno francés desplegó unos 15.000 policías y gendarmes para custodiar las actividades previstas durante los cuatro días de visita. El operativo tendrá presencia especialmente en París, Lourdes y Metz.

Las autoridades estiman que alrededor de un millón de personas podrían participar de los distintos eventos públicos previstos durante la primera etapa del viaje.

El recorrido del Papa continuará durante el fin de semana en Lourdes, donde mantendrá un encuentro con víctimas de abusos sexuales dentro de la Iglesia.

La visita finalizará el domingo en Metz, donde León XIV pronunciará un discurso centrado en la paz en Europa.

Papa León XIVFrancia
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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