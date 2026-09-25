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Argentina paga 793 millones de dólares al FMI: cuánto tiene el Tesoro y qué espera el Gobierno

El Tesoro afrontará este viernes el primer pago de capital al FMI desde 2023. La Argentina podría recibir otros US$860 millones si supera la tercera revisión del programa económico.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Nuevos vencimientos que debe afrontar el Gobierno nacional con el FMI.
Nuevos vencimientos que debe afrontar el Gobierno nacional con el FMI. Foto: NA
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La Argentina debe afrontar este viernes un vencimiento de US$793 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el marco de la auditoría que el organismo lleva adelante sobre el programa económico. El Tesoro cuenta con más de US$2300 millones depositados en el Banco Central, por lo que el Gobierno tendría fondos suficientes para cumplir con el compromiso.

Mientras los técnicos del FMI realizan en Buenos Aires la tercera revisión del programa acordado con la Argentina, el Gobierno deberá concretar este viernes el pago de casi US$800 millones al organismo. Se trata de la primera cancelación de capital con el Fondo desde 2023.

Según los últimos datos disponibles, correspondientes al lunes 21 de septiembre, los depósitos en dólares del Tesoro en el Banco Central (BCRA) alcanzaban los US$2328 millones. De ese total, el Ministerio de Economía deberá utilizar unos US$793 millones para afrontar el vencimiento.

Fondo Monetario Internacional. Foto: REUTERS

De acuerdo con un análisis de la consultora PPI, el pago no debería generar un impacto adicional sobre las reservas netas. “Si el pago se realiza con esos dólares, nuestra métrica de reservas netas permanecería inalterada”, señalaron los analistas.

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La explicación está vinculada con la metodología utilizada para calcular las reservas netas, que ya contempla los depósitos del Tesoro y los vencimientos de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal) de los próximos 12 meses como pasivos de corto plazo. Al lunes pasado, PPI estimaba las reservas netas en US$7568 millones.

El FMI revisa las cuentas y podría enviar US$860 millones

El pago de este viernes coincide con la llegada a Buenos Aires de una misión técnica del FMI, encabezada por Joyce Wong, que comenzó el 21 de septiembre la tercera revisión del programa económico.

Durante la auditoría, los técnicos del organismo analizarán, entre otros puntos, el cumplimiento de las metas fiscales y de acumulación de reservas acordadas con el Gobierno.

Si la Argentina supera la revisión, el FMI podría aprobar un nuevo desembolso de alrededor de US$860 millones, lo que permitiría al Tesoro recuperar parte de los dólares utilizados para afrontar el vencimiento.

El resultado de la revisión será clave para las próximas semanas, en un contexto en el que el Gobierno busca sostener la acumulación de reservas y cumplir con los compromisos externos.

Cómo sigue el calendario de pagos al FMI

Después del vencimiento de septiembre, la Argentina tendrá otros dos pagos al FMI antes de finalizar 2026. En noviembre deberá cancelar unos US$865 millones, mientras que en diciembre tendrá otro compromiso por aproximadamente US$340 millones.

La presión aumenta a partir de 2027. Según la información oficial, los compromisos con el organismo alcanzarán los US$7700 millones, mientras que están previstos desembolsos por unos US$1700 millones. De esta manera, la cancelación neta de deuda con el FMI rondaría los US$6000 millones.

Para 2028, los pagos netos estimados serían todavía mayores y alcanzarían los US$7800 millones.

FMI; Kristalina Georgieva. Foto: Reuters/Kaylee Greenlee Beal.
Kristalina Georgieva, titular del FMI. Foto: Reuters/Kaylee Greenlee Beal.

La consultora 1816 advirtió que entre el Tesoro y el BCRA deberán afrontar US$27.800 millones en pagos a privados y al FMI, por lo que consideró relevante el nivel de reservas que quede acumulado hacia diciembre de 2027.

En paralelo, LCG señaló que el aumento de las tasas internacionales dificulta la posibilidad de que el Gobierno refinancie los vencimientos en el mercado de deuda. La consultora, sin embargo, no descartó una eventual renegociación con el FMI y planteó que un nuevo cronograma de pagos podría ser posible bajo determinadas condiciones económicas y políticas.

FMI Deuda externaEconomía argentina
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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