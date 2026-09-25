Fue construido para el Centenario, quedó oculto durante décadas y ahora vuelve a brillar: el palacio secreto de Buenos Aires

Actualmente está en el predio comprendido por la avenida Bullrich, la calle Cerviño y las vías del Ferrocarril Mitre Foto: Instagram @cronistadetuciudad

Miles de personas pasan diariamente por Palermo sin imaginar que, detrás de árboles, depósitos y construcciones comerciales, se esconde uno de los monumentos más extraordinarios de Buenos Aires. Es el Pabellón del Centenario, un edificio inaugurado en 1910 que fue escenario de los festejos por los cien años de la Revolución de Mayo.

Su nombre original era Pabellón de Fiestas, Correos y Telégrafos y formó parte de la Exposición Internacional de Ferrocarriles y Transportes Terrestres. Allí se presentaron avances tecnológicos, nuevos medios de comunicación y distintos proyectos vinculados con el crecimiento del país.

Más de un siglo después, su historia parece imposible: fue pensado como una construcción temporal, sobrevivió al desmantelamiento del predio, atravesó décadas de abandono y finalmente comenzó a ser restaurado por una orden judicial.

El último sobreviviente de los festejos de 1910

La Argentina llegó al Centenario en medio de un período de gran expansión económica. Buenos Aires buscaba presentarse como una capital moderna, cosmopolita y conectada con las principales ciudades europeas.

Para las celebraciones de 1910 se levantaron decenas de estructuras destinadas a exposiciones de agricultura, industria, transporte y bellas artes. La mayoría de aquellos edificios eran pabellones temporales y fueron desmontados cuando finalizaron las actividades.

El Pabellón Centenario en sus primeros años Foto: Facebook

El Pabellón del Centenario, sin embargo, permaneció en pie. Su supervivencia lo convirtió en el último gran testimonio arquitectónico de aquellas exposiciones internacionales.

Su construcción también reflejaba las aspiraciones de una Argentina que quería exhibir sus ferrocarriles, sus puertos y su producción agropecuaria. Las muestras no eran solamente eventos sociales: funcionaban como una vidriera política y económica ante el mundo.

La joya diseñada por Virginio Colombo

El proyecto fue realizado por el arquitecto italiano Virginio Colombo, una de las figuras más destacadas del modernismo porteño. El edificio combinó influencias italianas y vienesas con columnas, relieves, figuras humanas, motivos vegetales y una destacada ornamentación.

Su diseño obtuvo una medalla de oro y se diferenció de otros pabellones por su planta circular y sus formas curvas. La luz natural ingresaba desde una cubierta vidriada, mientras que el exterior estaba decorado con esculturas y representaciones femeninas.

Colombo había nacido en Milán y llegó a la Argentina a comienzos del siglo XX. En Buenos Aires dejó una obra inconfundible, caracterizada por fachadas expresivas, figuras escultóricas y una combinación de arquitectura y arte.

En la parte superior del Pabellón existía un importante conjunto escultórico. Las piezas originales desaparecieron y su destino continúa siendo un misterio, uno de los tantos interrogantes que rodean al monumento.

Del esplendor al abandono

Una vez terminadas las exposiciones, el edificio quedó dentro de terrenos militares y tuvo diferentes funciones. Durante una etapa fue utilizado para realizar revisiones médicas a jóvenes convocados al servicio militar obligatorio.

El deterioro se profundizó durante las últimas décadas del siglo XX. La humedad, los vidrios rotos, la falta de mantenimiento y el desprendimiento de piezas ornamentales transformaron por completo su apariencia.

Construido en 1910 en el marco de los fastuosos festejos que organizó el Gobierno Foto: Instagram @amartebsas

A pesar de su valor histórico, el antiguo palacio quedó oculto y peligrosamente cerca de sufrir daños irreversibles. La circulación de vehículos pesados en los alrededores también generó preocupación por el estado de su estructura.

En 2010, al cumplirse el Bicentenario de la Revolución de Mayo, fue declarado Monumento Histórico Nacional. El reconocimiento confirmó su importancia patrimonial, pero la restauración todavía tardaría varios años en comenzar.

El fallo que permitió salvarlo

El cambio definitivo llegó en 2022, cuando la Justicia ordenó restaurar el Pabellón hasta alcanzar un grado de terminación semejante al original. La sentencia contempló la recuperación de fachadas, ornamentos, cubiertas y elementos estructurales.

Las obras comenzaron formalmente en 2023 bajo la supervisión de organismos especializados en patrimonio histórico. Arquitectos, restauradores, artesanos y expertos en metales, vidrios y maderas participaron de una intervención extremadamente cuidadosa.

Los trabajos incluyeron la reparación de la cúpula vidriada, la recuperación de las fachadas, la restauración del interior y la recomposición del entorno inmediato. Durante las tareas también aparecieron antiguos fragmentos de la escalinata que habían quedado enterrados.

Las cinco mujeres que volvieron a la cúpula

Uno de los momentos más impactantes de la restauración fue la recuperación del coronamiento escultórico. La nueva obra representa a cinco mujeres vinculadas con los continentes, tomadas de las manos alrededor de un globo terráqueo.

Fue declarado Monumento Histórico Nacional y su futuro se convirtió en una incógnita Foto: Instagram @amartebsas

La intervención no buscó hacer pasar las esculturas actuales como piezas originales. El objetivo fue recuperar la lectura visual imaginada por Colombo, pero dejando en claro que se trata de una recreación contemporánea.

Las figuras vuelven a transmitir el mensaje central del edificio: un mundo unido por el transporte, el correo y las comunicaciones. Esa idea, profundamente moderna para 1910, vuelve a elevarse sobre el paisaje porteño.

El monumento que Buenos Aires está por redescubrir

El futuro uso del Pabellón todavía deberá ser definido. Una de las posibilidades es convertirlo en un espacio histórico y cultural abierto a vecinos y turistas, aunque la decisión final dependerá de las autoridades correspondientes.

Su recuperación significa mucho más que restaurar una construcción antigua. Representa el rescate de una pieza irrepetible de la memoria argentina, nacida cuando Buenos Aires buscaba presentarse como una metrópolis del futuro.

Después de permanecer escondido durante décadas, el último palacio de las exposiciones de 1910 vuelve a mostrar sus esculturas y su cúpula. Sobrevivió al abandono, al olvido y al paso del tiempo. Ahora está listo para ser descubierto por una nueva generación.