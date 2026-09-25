Dónde comer la mejor pasta frola de CABA: tiene más de 100 años, queda sobre Corrientes y es anterior al Obelisco

Dónde queda, cuál es su historia, cuánto cuesta comer allí y por qué vale la pena conocerla Foto: Tripadvisor

Entre teatros, librerías, marquesinas luminosas y peatones apurados, la avenida Corrientes todavía conserva rincones capaces de transportar a otra época. Uno de ellos es La Pasta Frola, una histórica confitería porteña que funciona en el número 1365 y lleva el nombre de una de las tartas más tradicionales de las mesas argentinas.

No se trata solamente de un lugar para comprar algo dulce. La historia del establecimiento comenzó en 1917, cuando los empresarios Repetto, Ivaldi y Prea abrieron el primer negocio sobre la calle Sarmiento. Décadas después, el avance de una de las mayores transformaciones urbanas de Buenos Aires obligó a trasladar el comercio.

Actualmente, la confitería sigue recibiendo a porteños y turistas en el barrio de San Nicolás, muy cerca del Obelisco, los teatros de la avenida Corrientes y la zona de Tribunales. Allí se puede probar su pasta frola artesanal, además de una extensa selección de especialidades italianas, masas, tortas, bombones y sándwiches de miga.

La confitería de CABA que nació antes que el Obelisco

La primera sede de La Pasta Frola estaba ubicada en Sarmiento 1060, en una cuadra que desapareció como consecuencia de las demoliciones realizadas para abrir y ensanchar la avenida 9 de Julio. Ante ese enorme cambio en el paisaje de la ciudad, el negocio se trasladó a avenida Corrientes 1365 durante la década de 1930.

Foto del local en 1936 Foto: Web Pasta Frola

El dato que sorprende a muchos de sus visitantes es que la confitería es anterior al Obelisco, inaugurado en 1936. De esta manera, cuando el monumento porteño todavía no formaba parte de la postal más famosa de Buenos Aires, el aroma de las masas y los dulces ya acompañaba a quienes recorrían el centro.

La casa atravesó diferentes etapas. En 1973 fue adquirida por una nueva sociedad, pero mantuvo su perfil de confitería clásica y continuó trabajando con recetas transmitidas entre generaciones. Esa continuidad ayuda a explicar por qué el establecimiento se convirtió en una referencia histórica de la pastelería del centro porteño.

Cómo es la pasta frola que se puede probar en la avenida Corrientes

La receta combina los elementos esenciales de este clásico: una base de masa dulce, relleno de membrillo y las tradicionales tiras cruzadas en la superficie. En este caso, el atractivo adicional consiste en probarla en un negocio que no solo vende el producto, sino que lo adoptó como nombre e identidad comercial.

La versión de la casa es señalada por distintos registros gastronómicos por su masa fina y su abundante relleno, dos factores fundamentales para alcanzar un buen equilibrio. La pasta frola también aparece entre los productos mencionados por los visitantes, aunque la confitería es especialmente reconocida por su pastelería italiana.

Dónde comer la mejor pasta frola de CABA Foto: Web Pasta Frola

Su catálogo incluye cannoli sicilianos, sfogliatelle, pasticciotti, amaretti y panettone, además de opciones tradicionales de la gastronomía porteña. El local asegura que elabora su panettone durante todo el año, mientras que los cannoli se encuentran entre sus productos históricamente más solicitados.

Por eso, una visita puede transformarse en una degustación mucho más amplia: comenzar con una porción de pasta frola y un café, continuar con una sfogliatella y llevar alguna caja de masas o bombones para compartir.

Cuánto cuesta la pasta frola y qué hay que saber antes de ir

El precio actualizado de la pasta frola no se encuentra publicado en el menú oficial disponible en Internet. Las páginas gastronómicas que reúnen la carta también advierten que los valores pueden sufrir modificaciones, por lo que la recomendación es consultar directamente con el comercio antes de concurrir.

Como referencia, una reseña recopilada por un portal gastronómico mencionaba un valor de $1.250 por pieza individual de pastelería, pero ese importe corresponde a una publicación anterior y no debe considerarse el precio vigente de septiembre de 2026.

Tiene más de 100 años, queda sobre Corrientes y es anterior al Obelisco Foto: Tripadvisor

Para conocer el monto exacto, se puede llamar al 4371-6761 o al 4373-6856. Esta consulta resulta especialmente conveniente si se busca comprar una pasta frola entera, encargar varias unidades o conocer las presentaciones disponibles durante el día.

Dónde queda y cuáles son sus horarios

La confitería está ubicada en avenida Corrientes 1365, CABA, en una zona de fácil acceso desde el Obelisco, la avenida 9 de Julio y Tribunales. Su emplazamiento permite incorporarla a un paseo por el circuito teatral porteño o convertirla en una escala antes o después de una función.

La historia del establecimiento comenzó en 1917 Foto: Tripadvisor

Según la información oficial, abre de lunes a sábado de 7 a 21 y los domingos de 9 a 21. De todas formas, conviene verificar el horario antes de viajar, particularmente durante los feriados.

Dirección: avenida Corrientes 1365, San Nicolás, CABA.

Teléfonos: 4371-6761 y 4373-6856.

Horario informado: lunes a sábados de 7 a 21; domingos de 9 a 21.

Especialidades: pasta frola, cannoli, sfogliatelle, pasticciotti, panettone, bombones, tortas y masas.

Un bocado que también cuenta la historia de Buenos Aires

Elegir cuál es la mejor pasta frola de CABA siempre tendrá una cuota personal: algunos prefieren una masa gruesa y casera, mientras que otros buscan más membrillo o una textura delicada. Sin embargo, pocos lugares pueden acompañar la receta con más de un siglo de historia porteña.

En La Pasta Frola, la experiencia excede a la tarta que llega al plato. Es la posibilidad de sentarse en una confitería nacida en 1917, observar el movimiento de Corrientes y probar una preparación asociada a las meriendas familiares, los domingos y las recetas heredadas de generación en generación.