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Axel Kicillof: “Milei se está metiendo con guerras que no son nuestras”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires sostuvo que Argentina debería mantener una política exterior vinculada con sus propios intereses

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El gobernador bonaerense fue contundente con el presidente Javier Milei.
El gobernador bonaerense fue contundente con el presidente Javier Milei. Foto: Captura de pantalla C5N
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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se refirió a la posición del Gobierno nacional frente al conflicto entre Israel y Palestina y cuestionó la decisión del presidente Javier Milei de involucrarse en conflictos internacionales que, según sostuvo, no corresponden a los intereses de la Argentina. Durante sus declaraciones, apuntó particularmente contra la postura oficial respecto de Palestina y Gaza y sostuvo que la Argentina debería mantener una política exterior vinculada con sus propios intereses.

“Milei se está metiendo con guerras que no son nuestras”, soltó Kicillof en diálogo con Gustavo Sylvestre por C5N. El gobernador bonaerense también hizo referencia a la posición de Milei frente al conflicto en Medio Oriente y planteó que la política exterior argentina no debería responder a intereses de otros países: “Argentina es para los argentinos. Nosotros no podemos tener una política que responda a intereses que no son los nuestros, que son extranjeros”.

La advertencia de Kicillof sobre la política exterior

Kicillof consideró que la orientación internacional adoptada por el Gobierno representa una situación novedosa para el país y sostuvo que puede generar consecuencias para la Argentina.

En ese sentido, vinculó la postura de Milei con sus afinidades políticas internacionales y con su relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “Lo más peligroso que nos pasa hoy es tener un presidente que por afinidades políticas, por formar parte de ese club de ultraderecha, por ser no consecuente, sino obsecuente con Trump”.

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A partir de esa definición, el gobernador bonaerense insistió en que la Argentina debería establecer su política exterior a partir de sus propios intereses y no en función de alineamientos internacionales. “Esto es una novedad que nos pone en riesgo. En peligro, concretamente”.

Las declaraciones de Kicillof se centraron en la posición argentina frente al conflicto entre Israel, Palestina y Gaza y en el vínculo que el gobierno de Milei mantiene con Estados Unidos y otros actores internacionales.

El gobernador planteó que la política exterior debe responder a los intereses nacionales y cuestionó que la Argentina adopte posiciones vinculadas con conflictos que, según su planteo, son ajenos al país.

Axel Kicillof
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