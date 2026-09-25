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Las últimas palabras del acusado por el crimen de Federico Aramburú a la espera del veredicto en Francia: “El Papa hoy está aquí”

Loïk Le Priol, acusado de haber efectuado los disparos mortales contra el ex rugbier argentino, habló antes de que el tribunal y pidió perdón a la familia de Aramburú. Este viernes se conoce el veredicto.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Maria Aramburu, ex mujer de Martín Aramburú, y Shaun Hegarty en el juicio en París.
Maria Aramburu, ex mujer de Martín Aramburú, y Shaun Hegarty en el juicio en París. Foto: REUTERS
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Loïk Le Priol, acusado de asesinar a balazos al ex rugbier Federico Martín Aramburú, dio sus últimas palabras antes del veredicto y aseguró que espera que la visita del papa León XIV a París sea “un signo” para que la familia de Aramburu le pueda perdonar.

“Soy cristiano como ustedes (familia de Aramburu), que el papa esté justo hoy aquí, espero que sea un signo y que encuentren la fuerza de perdonarme y yo de perdonarme a mí mismo”, declaró el antiguo militar vinculado a la extrema derecha, en el último alegato antes de que el jurado popular emita su veredicto en las próximas horas.

Romain Bouvier, acusado de tentativa de homicidio en el mismo caso y amigo íntimo de Le Priol, tuvo una corta intervención en la que alabó “la dignidad y el sufrimiento” de los Aramburu. La Fiscalía solicitó para Bouvier 20 años de prisión.

Asesinato de Federico Aramburu
Federico Aramburu fue asesinado con 6 tiros en la calle Foto: captura video

Los otros dos acusados, Lyson Rochemir (la novia de Le Priol cuando se produjo el asesinato) y Anthony Sorrentino, declinaron pronunciarse ante la Corte. El Ministerio Público solicitó tres años de cárcel contra ella, dos de ellos exentos de cumplimiento, por alteración de la escena del crimen, entre otros cargos.

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Para Sorrentino, la Fiscalía pidió una pena de tres años, dos de ellos con suspensión, también por haber ocultado pruebas, pero además por haber ayudado a Bouvier en su corta huida.

Le Priol, antiguo comando de la Marina francesa expulsado del Ejército por mal comportamiento, aseguró “haber comprendido muchas cosas” sobre sí mismo y explicó que, durante las tres semanas del juicio, ha intentado ser “sincero”.

Ex rugbier Aramburu, foto NA
Ex rugbier Aramburu, foto NA

Lo hice “por la familia, por el tribunal, para intentar aportar en la medida de lo posible respuestas que nunca satisfarán, que nunca reemplazarán al señor Aramburu. Veintisiete años es vertiginoso, es mi edad en el momento de los hechos. Pero ¿cuánto vale la vida de un hombre?”, se interrogó.

“Me gustaría curarme algún día. Es relativamente posible en prisión. Para que nunca más vuelva a cometer lo irreparable”, completó.

Veredicto esperado durante la jornada del viernes

Tras las intervenciones de Le Priol y Bouvier, el presidente del Tribunal dio por cerrado el proceso y anunció que los miembros del tribunal y del jurado comenzaban a deliberar.

Asesinato de Federico Martin Aramburu
Asesinato de Federico Martin Aramburu

No existe ningún plazo legal en Francia para la emisión de un veredicto, pero se espera que se conozca a lo largo de este viernes.

El tribunal dirimirá las acusaciones de asesinato contra Le Priol e intento de asesinato contra Bouvier. La condena máxima sería la cadena perpetua, aunque la Fiscalía no solicitó esa pena (pidió 27 años para el primero y 20 para el segundo).

Si hubo o no intencionalidad de matar a Aramburu -los dos acusados alegan que dispararon para defenderse-, así como el discernimiento de Le Priol -fue diagnosticado con estrés postraumático tras sus misiones militares en África-, estarán en el centro de las deliberaciones.

Así empezó la pelea que terminó en el asesinato del exrugbier, Federico Martín Aramburu. Video: @Hechosanderecho

Como telón de fondo planea la vinculación ideológica de los acusados. Aunque los jueces descartaron el racismo como agravante legal en el procesamiento, la Fiscalía y la acusación han utilizado su pasado en el grupúsculo de ultraderecha GUD para definir su perfil violento y su familiaridad con las armas.

El caso

El asesinato de Aramburu tuvo lugar tras una pelea en un bar del bulevar Saint-Germain de París en la madrugada del 19 de marzo de 2022, en la que también estuvo implicado Shaun Hegarty, ex jugador de rugby de origen neozelandés, quien era amigo íntimo y socio del argentino.

Le Priol y Bouvier descargaron sus armas contra el deportista argentino: cuatro disparos de Bouvier y seis de Le Priol; dos de estos últimos acabaron con la vida de Aramburu.

Martín AramburuJuicioFrancia
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

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