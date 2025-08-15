Todo a su favor: los signos que recibirán un golpe de suerte en agosto 2025 con la alineación de 6 planetas

El movimiento de los planetas ayudará a algunos privilegiados del zodíaco. ¿Quiénes tendrán la dicha de cambiar su vida?

Cuáles son los signos que tendrán más suerte del zodíaco.

El cielo de agosto de 2025 trae buenas noticias, ya que una poderosa alineación de seis planetas marca el mes. Se trata de Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, que se alinearán de forma poco convencional y esto influirá directamente en todos los signos del zodíaco.

Sin embargo, esta configuración cósmica promete movimientos intensos de energía, especialmente para cinco signos del zodíaco que podrían vivir un verdadero “antes y después” gracias a un golpe de suerte inesperado.

Ya sea en el amor, el dinero o las oportunidades personales, estos signos podrían sentir que el universo les sonríe, que tendrán nuevas oportunidades y que el golpe de suerte será definitivo.

Por otro lado, el mes de agosto será un mes ideal para tomar decisiones, cerrar ciclos y abrirse a lo nuevo, especialmente del 14 al 25, cuando el fenómeno alcanza su punto máximo.

5 signos que se beneficiarán con la alineación de planetas

Aries

Después de meses de esfuerzo sin resultados claros, Aries recibirá un empuje directo de Marte, su planeta regente. El golpe de suerte llegará especialmente en lo profesional o económico: un proyecto se activa, aparece una oferta inesperada o se cierra ese trato que parecía trabado. Confianza y acción serán clave.

Leo

Con el Sol en su signo y Venus alineado favorablemente, Leo vivirá una etapa de magnetismo personal y buena fortuna. Las relaciones —amorosas o laborales— se verán beneficiadas. También podría llegar un reconocimiento público o una sorpresa financiera. Todo lo que empiece en agosto tiene proyección a largo plazo.

Sagitario

La energía expansiva de Júpiter, su planeta regente, se alinea con Mercurio y el Sol, abriendo puertas impensadas. Un viaje, mudanza o nuevo estudio puede aparecer como oportunidad inesperada. También habrá resoluciones legales o administrativas que por fin se desbloquean.

Cáncer

Este mes, la suerte llega a Cáncer desde el plano emocional. Una reconciliación, nueva relación o cambio en la familia traerá alivio y renovación. Además, la intuición estará afinada: confiar en sus corazonadas puede llevarles a tomar decisiones acertadas en el momento justo.

Acuario

Con Urano y Saturno alineados de forma armónica, Acuario se sacude la rutina y entra en una etapa de expansión. Una propuesta laboral, un cambio de ciudad o incluso un nuevo emprendimiento puede aparecer de forma repentina. El golpe de suerte llega si se animan a salir del molde.