Vélez 3 - 2 Tigre: así fue la victoria en el Torneo Clausura 2026

Se terminó, el árbitro suena el silbato. El resultado final fue: Vélez 3 - 2 Tigre.
Vélez vs Tigre por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
94´ Final del partido
No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre Vélez y Tigre por Torneo Clausura 2026.
93´ Fuera de juego en Vélez
Posición adelantada de Diego Valdés.
91´ Saque de arco para Tigre
Desde el fondo la pone en juego Felipe Zenobio.
91´ ¡Tiro desviado de Vélez!
Disparo de Rodrigo Aliendro y el remate se va afuera.
90´ Cambio en Vélez
Entra Dilan Godoy y sale Ronaldo Martínez.
88´ Gooool de Vélez
Ronaldo Martínez marca para Vélez con asistencia de Diego Valdés.
86´ Gooool de Tigre
Jerónimo Dómina marca para Tigre.
86´ Saque de arco para Tigre
Desde el fondo la pone en juego Felipe Zenobio.
85´ ¡Tiro desviado de Vélez!
Disparo de Diego Valdés y el remate se va afuera.
79´ ¡Tigre se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Federico Álvarez fue bloqueado por Tomás Marchiori.
81´ Saque de arco para Vélez
Desde el fondo la pone en juego Tomás Marchiori.
80´ ¡Tigre se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Santiago González fue bloqueado por Tomás Marchiori.
79´ Córner para Tigre
Ejecuta el tiro de esquina Jabes Saralegui.
79´ ¡Tigre se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Alan Barrionuevo fue bloqueado por Tomás Marchiori.
76´ Cambio en Vélez
Entra Luca Feler y sale Lucas Robertone.
73´ Cambio en Vélez
Entra Simón Escobar y sale Juan Policella.
73´ Cambio en Vélez
Entra Diego Valdés y sale Manuel Lanzini.
71´ Córner para Tigre
Ejecuta el tiro de esquina Jabes Saralegui.
71´ ¡Tigre se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Alan Barrionuevo fue bloqueado por Tomás Marchiori.
71´ Córner para Tigre
Ejecuta el tiro de esquina Jabes Saralegui.
70´ ¡Tigre se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Jerónimo Dómina fue bloqueado por Tomás Marchiori.
67´ ¡Tigre se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Bruno Leyes fue bloqueado por Thiago Silvero.
67´ Cambio en Tigre
Entra Santiago González y sale Gonzalo Martínez.
66´ Gooool de Vélez
Juan Policella marca para Vélez con asistencia de Joaquín García.
64´ ¡Vélez se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Juan Policella fue bloqueado por Juan Manuel Villalba.
61´ Saque de arco para Vélez
Desde el fondo la pone en juego Tomás Marchiori.
60´ ¡Tiro desviado de Tigre!
Disparo de Ignacio Russo y el remate se va afuera.
60´ Córner para Tigre
Ejecuta el tiro de esquina Gonzalo Martínez.
59´ ¡Vélez se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ronaldo Martínez fue bloqueado por Martín Garay.
58´ Cambio en Tigre
Entra Jerónimo Dómina y sale Tiago Serrago.
58´ Cambio en Tigre
Entra Martín Garay y sale Valentín Moreno.
56´ Gooool de Tigre
Ignacio Russo marca para Tigre.
56´ ¡Vélez se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ronaldo Martínez fue bloqueado por Felipe Zenobio.
55´ ¡Vélez se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Lucas Robertone fue bloqueado por Felipe Zenobio.
50´ Saque de arco para Tigre
Desde el fondo la pone en juego Felipe Zenobio.
50´ ¡Tiro desviado de Vélez!
Disparo de Manuel Lanzini y el remate se va afuera.
48´ ¡Vélez se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Juan Policella fue bloqueado por Felipe Zenobio.
47´ ¡Vélez se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ronaldo Martínez fue bloqueado por Bruno Leyes.
46´ Córner para Tigre
Ejecuta el tiro de esquina Gonzalo Martínez.
45´ ¡Tigre se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Santiago López fue bloqueado por Tomás Marchiori.
45´ Cambio en Tigre
Entra Federico Álvarez y sale Nahuel Banegas.
45´ Se inicia la segunda mitad
¡Comenzó el segundo tiempo en el Estadio José Amalfitani!
Resumen estadístico del primer tiempo.
45´ Fin del primer tiempo
¡Terminó la primera mitad en el Estadio José Amalfitani! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.
45´ Fuera de juego en Vélez
Posición adelantada de Lucas Robertone.
44´ Córner para Tigre
Ejecuta el tiro de esquina Gonzalo Martínez.
43´ Córner para Vélez
Ejecuta el tiro de esquina Lucas Robertone.
40´ Saque de arco para Vélez
Desde el fondo la pone en juego Tomás Marchiori.
40´ ¡Tiro desviado de Tigre!
Disparo de Tiago Serrago y el remate se va afuera.
38´ ¡Vélez se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Juan Policella fue bloqueado por Jabes Saralegui.
37´ Saque de arco para Tigre
Desde el fondo la pone en juego Felipe Zenobio.
33´ ¡Tiro desviado de Vélez!
Disparo de Matías Pellegrini y el remate se va afuera.
30´ ¡Tiro desviado de Vélez!
Disparo de Lucas Robertone y el remate se va afuera.
27´ Fuera de juego en Tigre
Posición adelantada de Santiago López.
24´ ¡Vélez se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Juan Policella fue bloqueado por Felipe Zenobio.
23´ ¡Vélez se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Manuel Lanzini fue bloqueado por Gonzalo Martínez.
22´ Saque de arco para Tigre
Desde el fondo la pone en juego Felipe Zenobio.
21´ ¡Tiro desviado de Vélez!
Disparo de Lucas Robertone y el remate se va afuera.
19´ Saque de arco para Vélez
Desde el fondo la pone en juego Tomás Marchiori.
19´ Córner para Tigre
Ejecuta el tiro de esquina Gonzalo Martínez.
13´ Gooool de Vélez
Ronaldo Martínez marca para Vélez.
12´ ¡Tigre se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Gonzalo Martínez fue bloqueado por Rodrigo Aliendro.
11´ ¡Vélez se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Rodrigo Aliendro fue bloqueado por Felipe Zenobio.
9´ Saque de arco para Tigre
Desde el fondo la pone en juego Felipe Zenobio.
9´ ¡Tiro desviado de Vélez!
Disparo de Lucas Robertone y el remate se va afuera.
9´ Córner para Vélez
Ejecuta el tiro de esquina Manuel Lanzini.
5´ Saque de arco para Tigre
Desde el fondo la pone en juego Felipe Zenobio.
2´ Saque de arco para Vélez
Desde el fondo la pone en juego Tomás Marchiori.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Estadio José Amalfitani, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Vélez y Tigre por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Yael Falcón Pérez.
Formación confirmada de Vélez
Titulares
- (1) Tomás Marchiori
- (4) Joaquín García
- (3) Elías Gómez
- (16) Lisandro Magallán
- (32) Thiago Silvero
- (29) Rodrigo Aliendro
- (22) Manuel Lanzini
- (11) Matías Pellegrini
- (37) Juan Policella
- (8) Lucas Robertone
- (77) Ronaldo Martínez
Suplentes
- () Facundo Sanguinetti
- (19) Leo Cristaldo
- (18) Simón Escobar
- (47) Alexis Pereyra
- (46) Ulises Piedrabuena
- (5) Claudio Baeza
- (48) Luca Feler
- (10) Diego Valdés
- (39) Thiago Aguirre
- (35) Matías Arias
- (30) Lautaro Piola
Entrenador: Guillermo Barros Schelotto
Formación confirmada de Tigre
Titulares
- (12) Felipe Zenobio
- (3) Nahuel Banegas
- (20) Alan Barrionuevo
- (4) Valentín Moreno
- (32) Juan Manuel Villalba
- (5) Bruno Leyes
- (22) Santiago López
- (28) Gonzalo Martínez
- (10) Jabes Saralegui
- (11) Tiago Serrago
- (29) Ignacio Russo
Suplentes
- (26) Lautaro Morales
- (24) Federico Álvarez
- (40) Luciano Minniti
- (23) Gonzalo Requena
- (17) Guillermo Soto
- (8) Martín Garay
- (27) Santiago González
- (47) Alan Lezcano
- (30) Jerónimo Dómina
- (18) Manuel Fernández
- (19) Alfio Oviedo
- (50) Ignacio Peluffo
Entrenador: Diego Dabove
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Vélez y Tigre?
Argentina: TNT Sports Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Vélez vs. Tigre por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Vélez recibe a Tigre en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 21:30 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Vélez vs. Tigre:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Vélez y Tigre por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.