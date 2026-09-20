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Belgrano vs. Estudiantes (RC) EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Belgrano y Estudiantes (RC) por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Belgrano vs Estudiantes de Río Cuarto por el Torneo Clausura.
Belgrano vs Estudiantes de Río Cuarto por el Torneo Clausura. Foto: Canal26.com
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Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Belgrano y Estudiantes (RC) válido por Torneo Clausura 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 19:15, cuando comiencen las acciones en el estadio Julio César Villagra de Córdoba.

Belgrano vs Estudiantes (RC) por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

25´ ¡Tiro desviado de Estudiantes (RC)!

Disparo de Mauro Valiente y el remate se va afuera.

22´ Fuera de juego en Belgrano

Posición adelantada de Federico Ricca.

21´ ¡Belgrano se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Franco Vázquez fue bloqueado por Agustín Lastra.

20´ Saque de arco para Belgrano

Desde el fondo la pone en juego Thiago Cardozo.

15´ ¡Tiro desviado de Estudiantes (RC)!

Disparo de Fernando Rodríguez y el remate se va afuera.

20´ ¡Tiro desviado de Estudiantes (RC)!

Disparo de Matías Valenti y el remate se va afuera.

19´ Córner para Estudiantes (RC)

Ejecuta el tiro de esquina Tomás González.

17´ ¡Belgrano se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Federico Ricca fue bloqueado por Agustín Lastra.

16´ Córner para Belgrano

Ejecuta el tiro de esquina Lucas Zelarayán.

15´ Saque de arco para Belgrano

Desde el fondo la pone en juego Thiago Cardozo.

10´ Saque de arco para Estudiantes (RC)

Desde el fondo la pone en juego Agustín Lastra.

9´ Saque de arco para Belgrano

Desde el fondo la pone en juego Thiago Cardozo.

6´ ¡Estudiantes (RC) se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Mauro Valiente fue bloqueado por Thiago Cardozo.

4´ Saque de arco para Belgrano

Desde el fondo la pone en juego Thiago Cardozo.

4´ ¡Tiro desviado de Estudiantes (RC)!

Disparo de Gonzalo González y el remate se va afuera.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Julio César Villagra, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Belgrano y Estudiantes (RC) por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Andrés Merlos.

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

¿Quién transmite el partido de Belgrano y Estudiantes (RC)?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Belgrano vs. Estudiantes (RC) por el Torneo Clausura 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Belgrano recibe a Estudiantes (RC) en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:15 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Belgrano CBAEstudiantes de Río CuartoTorneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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