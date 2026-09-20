Belgrano vs. Estudiantes (RC) EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Belgrano vs Estudiantes (RC) por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
25´ ¡Tiro desviado de Estudiantes (RC)!
Disparo de Mauro Valiente y el remate se va afuera.
22´ Fuera de juego en Belgrano
Posición adelantada de Federico Ricca.
21´ ¡Belgrano se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Franco Vázquez fue bloqueado por Agustín Lastra.
20´ Saque de arco para Belgrano
Desde el fondo la pone en juego Thiago Cardozo.
15´ ¡Tiro desviado de Estudiantes (RC)!
Disparo de Fernando Rodríguez y el remate se va afuera.
20´ ¡Tiro desviado de Estudiantes (RC)!
Disparo de Matías Valenti y el remate se va afuera.
19´ Córner para Estudiantes (RC)
Ejecuta el tiro de esquina Tomás González.
17´ ¡Belgrano se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Federico Ricca fue bloqueado por Agustín Lastra.
16´ Córner para Belgrano
Ejecuta el tiro de esquina Lucas Zelarayán.
15´ Saque de arco para Belgrano
Desde el fondo la pone en juego Thiago Cardozo.
10´ Saque de arco para Estudiantes (RC)
Desde el fondo la pone en juego Agustín Lastra.
9´ Saque de arco para Belgrano
Desde el fondo la pone en juego Thiago Cardozo.
6´ ¡Estudiantes (RC) se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Mauro Valiente fue bloqueado por Thiago Cardozo.
4´ Saque de arco para Belgrano
Desde el fondo la pone en juego Thiago Cardozo.
4´ ¡Tiro desviado de Estudiantes (RC)!
Disparo de Gonzalo González y el remate se va afuera.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Julio César Villagra, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Belgrano y Estudiantes (RC) por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Andrés Merlos.
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Belgrano y Estudiantes (RC)?
Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Belgrano vs. Estudiantes (RC) por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Belgrano recibe a Estudiantes (RC) en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:15 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Belgrano vs. Estudiantes (RC):día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Belgrano y Estudiantes (RC) por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.