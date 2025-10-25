Horóscopo de Escorpio de hoy: sábado 25 de octubre de 2025

Temporada de cambios

En la astrología, Escorpio está regido por Plutón (y tradicionalmente por Marte), el planeta de la transformación y el poder. Su elemento es el agua, que simboliza la profundidad emocional, la intuición y la transformación.

Las transformaciones son inevitables y esta fase le enseñará a abrazarlas con valentía. Un renovado sentido de propósito lo impulsará hacia la excelencia.

Salud:

Cuidar sus necesidades emocionales es tan esencial como atender las físicas. Busque actividades que regeneren su energía.

Dinero:

La adaptabilidad es crucial para afrontar fluctuaciones económicas. Mantenga una mente abierta hacia nuevas oportunidades de crecimiento.

Amor:

El amor puede renacer aún en tiempos de turbulencia. Ofrezca su corazón a esa persona especial y refuercen su vínculo mutuo.

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Intensos y Apasionados: Las personas de Escorpio son conocidas por su intensidad y pasión. Se entregan por completo a lo que les importa y tienen una profunda capacidad para sentir y experimentar emociones intensas.

Reservados: Escorpio tiende a mantener una cierta aura de misterio. Son reservados sobre su vida personal y pueden ser difíciles de leer para quienes no los conocen bien.

Determinados: La determinación es una de las características más destacadas de Escorpio. Son perseverantes y no se rinden fácilmente ante los desafíos. Su enfoque intenso les permite superar obstáculos significativos.

Intuitivos y Perceptivos: Poseen una intuición aguda y una capacidad notable para captar lo que no se dice directamente. Son muy perceptivos y pueden leer entre líneas en las interacciones y situaciones.

Transformadores y Resilientes: Escorpio tiene una habilidad única para la transformación personal. Son capaces de reinventarse a sí mismos y adaptarse a los cambios, saliendo más fuertes de las dificultades.