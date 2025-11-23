Horóscopo de Capricornio de hoy: domingo 23 de noviembre de 2025

Pilares internos

En la astrología, Capricornio está regido por Saturno, el planeta de la disciplina y la responsabilidad. Su elemento es la tierra, que simboliza la estabilidad, la practicidad y el enfoque en los logros tangibles.

Una claridad inusitada le permitirá hoy analizar las situaciones desde una perspectiva más madura y visionaria.

Salud

El soporte que encuentra en su entorno le dará las fuerzas necesarias para mantener un estado físico óptimo. Fortalezca sus emociones con hábitos saludables.

Dinero

Será fundamental construir sobre bases estables. ¡Estudie! Evite decisiones impulsivas en cualquier inversión que pueda considerar.

Amor

Amor y entendimiento se encuentran en primer plano. Priorice el tiempo de calidad con su pareja, reforzando la relación a través de honestidad y comunicación constante.

“Los cimientos filosóficos sostienen la grandeza invisible.”

¿Cómo son las personas del signo Capricornio?

Responsables y Determinados: Las personas de Capricornio son extremadamente responsables y tienen una gran determinación. Se toman en serio sus deberes y obligaciones, y están dispuestas a trabajar duro para alcanzar sus metas.

Prácticos y Realistas: Tienen un enfoque práctico y realista hacia la vida. Prefieren basar sus decisiones en hechos y realidades tangibles, y tienden a evitar las especulaciones.

Disciplinados: La disciplina y la organización son fundamentales para Capricornio. Son metódicos en su enfoque hacia el trabajo y la vida, y se esfuerzan por mantener un alto nivel de orden en sus actividades diarias.

Ambiciosos y Motivados: Tienen una fuerte ambición y están motivados para lograr el éxito en sus carreras y en sus vidas personales. Su enfoque en los logros les impulsa a establecer y alcanzar objetivos a largo plazo.

Reservados: Capricornio tiende a ser reservado y reflexivo. Prefieren mantener sus pensamientos y sentimientos más profundos para sí mismos y pueden ser cautelosos a la hora de compartir detalles personales.