Horóscopo de Escorpio de hoy: domingo 23 de noviembre de 2025

Pasión y metamorfosis

En la astrología, Escorpio está regido por Plutón (y tradicionalmente por Marte), el planeta de la transformación y el poder. Su elemento es el agua, que simboliza la profundidad emocional, la intuición y la transformación.

Sus emociones profundas encontrará una nueva forma de canalizarse, lo que facilitará la transformación ante todo obstáculo que se le presente.

Salud

Un enfoque en la sanación emocional será vital para evitar stress innecesario. Integre prácticas de relajación en su rutina diaria.

Dinero

Ingrese con confianza en el momento de renacimiento financiero. Aproveche esta oportunidad inusual para crearse nuevas fuentes de ingresos.

Amor

La complejidad del amor puede ser navegada gracias a su intuición. Permita que su lado emocional revele lo que realmente subyace en su relación.

“Emerger del caos implica renacer en potencia.”

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Intensos y Apasionados: Las personas de Escorpio son conocidas por su intensidad y pasión. Se entregan por completo a lo que les importa y tienen una profunda capacidad para sentir y experimentar emociones intensas.

Reservados: Escorpio tiende a mantener una cierta aura de misterio. Son reservados sobre su vida personal y pueden ser difíciles de leer para quienes no los conocen bien.

Determinados: La determinación es una de las características más destacadas de Escorpio. Son perseverantes y no se rinden fácilmente ante los desafíos. Su enfoque intenso les permite superar obstáculos significativos.

Intuitivos y Perceptivos: Poseen una intuición aguda y una capacidad notable para captar lo que no se dice directamente. Son muy perceptivos y pueden leer entre líneas en las interacciones y situaciones.

Transformadores y Resilientes: Escorpio tiene una habilidad única para la transformación personal. Son capaces de reinventarse a sí mismos y adaptarse a los cambios, saliendo más fuertes de las dificultades.