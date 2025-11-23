Horóscopo de Leo de hoy: domingo 23 de noviembre de 2025

Reconocimiento inédito

En la astrología, Leo está regido por el Sol, el planeta de la vitalidad y la autoexpresión. Su elemento es el fuego, que simboliza la pasión, el liderazgo y la creatividad.

Deje que su creatividad lo conduzca a lo inesperado, donde sus talentos finalmente podrán ser apreciados por quienes le rodean.

Salud

La actividad física será el mejor remedio para reavivar su energía. Encontrar un nuevo pasatiempo ligado al deporte mejorará su estado anímico.

Dinero

Su energía positiva le abrirá puertas en el ámbito financiero. No deje que el miedo al cambio lo detenga, consulte con expertos si es necesario.

Amor

El amor brillará con un nuevo resplandor si permite que los sentimientos afloren. Exprese sin reservas lo que lleva dentro para crear lazos más significativos.

“Cada expresión artística es un paso hacia lo extraordinario.”

¿Cómo son las personas del signo Leo?

Carismáticos: Las personas de Leo suelen ser muy carismáticas y extrovertidas. Su presencia es a menudo magnética y tienden a atraer la atención y admiración de los demás.

Líderes Naturales: Leo tiene una inclinación natural hacia el liderazgo. Son capaces de tomar la iniciativa y guiar a otros con confianza y determinación.

Creativos y Expresivos: Son altamente creativos y disfrutan de expresar su individualidad. Les gusta destacar y mostrar su talento en diversas áreas, como el arte, el entretenimiento o la moda.

Generosos y Leales: Son muy generosos con sus amigos y seres queridos. La lealtad y el compromiso son fundamentales para ellos, y están dispuestos a apoyar a quienes les importan en todo momento.

Seguros: Leo tiende a tener una gran confianza en sí mismo y una fuerte ambición. Se sienten motivados a alcanzar sus metas y a sobresalir en lo que hacen.