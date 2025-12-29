Horoscopo de Capricornio de hoy: lunes 29 de diciembre de 2025

Planificación sabia

Canal 26
Por Canal 26
lunes, 29 de diciembre de 2025, 03:10

En la astrología, Capricornio está regido por Saturno, el planeta de la disciplina y la responsabilidad. Su elemento es la tierra, que simboliza la estabilidad, la practicidad y el enfoque en los logros tangibles.

Capricornio, es el momento de aplicar estrategias inteligentes y planificar cada paso en el camino hacia tus objetivos. La determinación será indispensable para el éxito.

Salud

Presta atención a tus rutinas alimentarias y busca mantener un estado físico óptimo. Hoy es un buen momento para reforzar tus hábitos saludables.

También podría interesarte
Australia revisará si la Policía pudo haber evitado el atentado antisemita en Bondi

Australia revisará si la Policía pudo haber evitado el atentado antisemita en Bondi

Indonesia recupera un cadáver en la zona donde se busca a cuatro españoles tras naufragio

Indonesia recupera un cadáver en la zona donde se busca a cuatro españoles tras naufragio

Dinero

Es posible que surjan oportunidades lucrativas, pero procede con cautela. Evaluar los pros y contras en todas las decisiones financieras te permitirá avanzar con confianza.

Amor

Hoy debes valorar tus vínculos amorosos. Planificar una salida tierna y cariñosa logra reforzar las relaciones. Sé honesto y abierto acerca de tus sentimientos.

¿Cómo son las personas del signo Capricornio?

Responsables y Determinados: Las personas de Capricornio son extremadamente responsables y tienen una gran determinación. Se toman en serio sus deberes y obligaciones, y están dispuestas a trabajar duro para alcanzar sus metas.

Prácticos y Realistas: Tienen un enfoque práctico y realista hacia la vida. Prefieren basar sus decisiones en hechos y realidades tangibles, y tienden a evitar las especulaciones.

Disciplinados: La disciplina y la organización son fundamentales para Capricornio. Son metódicos en su enfoque hacia el trabajo y la vida, y se esfuerzan por mantener un alto nivel de orden en sus actividades diarias.

Ambiciosos y Motivados: Tienen una fuerte ambición y están motivados para lograr el éxito en sus carreras y en sus vidas personales. Su enfoque en los logros les impulsa a establecer y alcanzar objetivos a largo plazo.

Reservados: Capricornio tiende a ser reservado y reflexivo. Prefieren mantener sus pensamientos y sentimientos más profundos para sí mismos y pueden ser cautelosos a la hora de compartir detalles personales.