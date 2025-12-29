Horoscopo de Escorpio de hoy: lunes 29 de diciembre de 2025

Pasiones ocultas

En la astrología, Escorpio está regido por Plutón (y tradicionalmente por Marte), el planeta de la transformación y el poder. Su elemento es el agua, que simboliza la profundidad emocional, la intuición y la transformación.

Escorpio, es el momento de revelar y abrazar aquellas pasiones que has mantenido ocultas. Confía en ti mismo y en el proceso que te llevará al éxito personal.

Salud

Еs un día excelente para liberar tensiones acumuladas a través de una buena dosis de ejercicio físico o yoga.

Dinero

Sé cauteloso en tus decisiones respecto al dinero. Podrías enfrentar situaciones inesperadas. Mantente preparado y verás cómo todo se estabiliza a tu favor.

Amor

En cuanto al amor, las cosas parecen mejorar. Dale a tu pareja el espacio necesario para crecer individualmente antes de buscar una conexión más fuerte juntos. Cada señal se vuelve clara en cuanto dejas ir.

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Intensos y Apasionados: Las personas de Escorpio son conocidas por su intensidad y pasión. Se entregan por completo a lo que les importa y tienen una profunda capacidad para sentir y experimentar emociones intensas.

Reservados: Escorpio tiende a mantener una cierta aura de misterio. Son reservados sobre su vida personal y pueden ser difíciles de leer para quienes no los conocen bien.

Determinados: La determinación es una de las características más destacadas de Escorpio. Son perseverantes y no se rinden fácilmente ante los desafíos. Su enfoque intenso les permite superar obstáculos significativos.

Intuitivos y Perceptivos: Poseen una intuición aguda y una capacidad notable para captar lo que no se dice directamente. Son muy perceptivos y pueden leer entre líneas en las interacciones y situaciones.

Transformadores y Resilientes: Escorpio tiene una habilidad única para la transformación personal. Son capaces de reinventarse a sí mismos y adaptarse a los cambios, saliendo más fuertes de las dificultades.