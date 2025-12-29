Horoscopo de Piscis de hoy: lunes 29 de diciembre de 2025

Intuición fina

Canal 26
Por Canal 26
lunes, 29 de diciembre de 2025, 03:11

En la astrología, Piscis está regido por Neptuno (y tradicionalmente por Júpiter), el planeta de la espiritualidad y la inspiración. Su elemento es el agua, que simboliza la emoción, la intuición y la sensibilidad.

Piscis, tu intuición será tu aliada durante este período. Escucha lo que te señalan tus corazonadas y permite que te guíen.

Salud

No descuiden la importancia del descanso. Dedicar tus pensamientos a elocuencias serenas y la práctica de actividades relajantes puede ser precisamente lo que necesitas.

Dinero

Debes ser cuidadoso con cualquier transacción económica que realices hoy. Analiza todas las opciones disponibles y no dudes en buscar consejos si lo consideras necesario.

Amor

Una atmósfera encantadora se abre para ti. Permite que tu corazón se expanda y explore áreas que aún no habías considerado. Atrévete a compartir tus sueños más profundos con esa persona especial.

¿Cómo son las personas del signo de Piscis?

Emocionales y Empáticos: Las personas de Piscis son profundamente emocionales y empáticas. Tienen una gran capacidad para comprender y compartir los sentimientos de los demás, lo que les convierte en amigos y compañeros comprensivos.

Creativos: Son altamente creativos y poseen una rica imaginación. Disfrutan de las artes y de cualquier forma de expresión que les permita explorar su mundo interno y sus fantasías.

Intuitivos: Piscis tiene una fuerte intuición y una conexión con el mundo espiritual. A menudo sienten atracción por temas místicos o esotéricos y confían en su sentido interno para guiar sus decisiones.

Compasivos: Tienen una naturaleza altruista y se sienten impulsados a ayudar a los demás. Su compasión los lleva a involucrarse en causas benéficas y a ofrecer apoyo a quienes lo necesitan.

Soñadores: Pueden ser soñadores y a veces tienden a evadirse de la realidad. La necesidad de escapar de las presiones del mundo puede llevarlos a buscar refugio en sus pensamientos y fantasías.