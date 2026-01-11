En la astrología, Escorpio está regido por Plutón (y tradicionalmente por Marte), el planeta de la transformación y el poder. Su elemento es el agua, que simboliza la profundidad emocional, la intuición y la transformación.

Bienvenido a un día lleno de transformación, Escorpio. Estás a punto de experimentar cambios importantes que podrían redefinir tu concepto de vida. Conduce tus metas personales con pasión inusitada.

Salud

Cuida tu bienestar físico y emocional dándote tiempo para reflexionar y dejar ir lo que ya no te sirve. Prácticas regenerativas como la meditación o el yoga te beneficiarán.

Dinero

Nuevas oportunidades financieras podrían sorprenderte. Ten discernimiento para saber dónde invertir y dónde retirarte. Confía en tu aguda intuición para guiarte.

Amor

La intensidad marca la pauta del día con tu pareja. Revela tus emociones, dialoga abierta y sinceramente para clarificar cualquier discordia y nutrir el vínculo espiritual entre ambos.

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Intensos y Apasionados: Las personas de Escorpio son conocidas por su intensidad y pasión. Se entregan por completo a lo que les importa y tienen una profunda capacidad para sentir y experimentar emociones intensas.

Reservados: Escorpio tiende a mantener una cierta aura de misterio. Son reservados sobre su vida personal y pueden ser difíciles de leer para quienes no los conocen bien.

Determinados: La determinación es una de las características más destacadas de Escorpio. Son perseverantes y no se rinden fácilmente ante los desafíos. Su enfoque intenso les permite superar obstáculos significativos.

Intuitivos y Perceptivos: Poseen una intuición aguda y una capacidad notable para captar lo que no se dice directamente. Son muy perceptivos y pueden leer entre líneas en las interacciones y situaciones.

Transformadores y Resilientes: Escorpio tiene una habilidad única para la transformación personal. Son capaces de reinventarse a sí mismos y adaptarse a los cambios, saliendo más fuertes de las dificultades.