En la astrología, Libra está regido por Venus, el planeta del amor y la belleza. Su elemento es el aire, que simboliza la mente, la comunicación y la búsqueda del equilibrio.

Pon en marcha todas tus capacidades para conseguir la estabilidad que tanto anhelas. Lo esencial será encontraracuerdos que proporcionen bienestar y seguridad.

Salud

Dedica tiempo a actividades que nutran tanto tu cuerpo como mente. Imagenes positivas y cuidar tu alimentación contribuirán al mantenimiento de tu energía.

Dinero

Los cambios en el ámbito financiero traen nuevas oportunidades. Tomar decisiones con claridad se convierte en esencial para seguir avanzando.

Amor

Es momento de disfrutar el presente en compañía de los seres queridos. La comunicación será una aliada para resolver malentendidos y acercarte a tus objetivos comunes.

¿Cómo son los del signo Libra?

Equilibrados y justos: Las personas de Libra buscan la armonía y el equilibrio en sus vidas. Son muy justos y se esfuerzan por mantener la equidad en sus relaciones y en sus decisiones.

Sociables: son muy sociables y disfrutan de la compañía de los demás. Les encanta interactuar con diferentes personas y construir relaciones sólidas y significativas.

Diplomáticos: Libra tiene un talento natural para la diplomacia. Son hábiles para mediar en conflictos y para persuadir a los demás con su encanto y su habilidad para ver ambos lados de una situación.

Estéticos y refinados: tienen un agudo sentido de la belleza y el estilo. Se sienten atraídos por lo estéticamente agradable y disfrutan de las artes y de ambientes elegantes.

Indecisos: la búsqueda del equilibrio a veces puede hacer que Libra sea indeciso y evite tomar decisiones difíciles. Prefieren evitar conflictos y buscar soluciones que minimicen la confrontación.