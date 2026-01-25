En la astrología, Escorpio está regido por Plutón (y tradicionalmente por Marte), el planeta de la transformación y el poder. Su elemento es el agua, que simboliza la profundidad emocional, la intuición y la transformación.

Hoy vivirás un día con alta dosis de intensidad. La conexión con tu mundo interior será profunda, permitiendo que resurjas potenciando tus más preciadas cualidades.

Salud

Asegúrate de dedicar tiempo al autocuidado. Mantener una dieta equilibrada y priorizar el descanso, fomentará el bienestar en tu vida.

Dinero

En el ámbito económico, tu tenacidad será el pilar de tus avances, creando un entorno favorable y propicio para el éxito monetario.

Amor

Los vínculos afectivos están cargados de una vibrante energía romántica. Escucha tus emociones y persevera con sinceridad.

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Intensos y Apasionados: Las personas de Escorpio son conocidas por su intensidad y pasión. Se entregan por completo a lo que les importa y tienen una profunda capacidad para sentir y experimentar emociones intensas.

Reservados: Escorpio tiende a mantener una cierta aura de misterio. Son reservados sobre su vida personal y pueden ser difíciles de leer para quienes no los conocen bien.

Determinados: La determinación es una de las características más destacadas de Escorpio. Son perseverantes y no se rinden fácilmente ante los desafíos. Su enfoque intenso les permite superar obstáculos significativos.

Intuitivos y Perceptivos: Poseen una intuición aguda y una capacidad notable para captar lo que no se dice directamente. Son muy perceptivos y pueden leer entre líneas en las interacciones y situaciones.

Transformadores y Resilientes: Escorpio tiene una habilidad única para la transformación personal. Son capaces de reinventarse a sí mismos y adaptarse a los cambios, saliendo más fuertes de las dificultades.