En la astrología, Libra está regido por Venus, el planeta del amor y la belleza. Su elemento es el aire, que simboliza la mente, la comunicación y la búsqueda del equilibrio.

Libra, buscas armonizar todos los aspectos de tu vida hoy. Aunque el equilibrio es un constante reto, te sentirás cuidadosamente alineado con tus principios dialécticos.

Salud

Mantén tus energías a flote con una rutina estructurada. Opciones como el yoga o tai chi pueden encarar tus necesidades de bienestar y ayudarte a encontrar el relax mental.

Dinero

Es momento de revaluar tus estrategias financieras. Aventurarte en modestos emprendimientos o negociar puede encender un margen para tus objetivos a largo plazo. Comprende todo en su balance.

Amor

Incrementa empatía hacia seres queridos. Nutrir sus relaciones desde la comprensión y compasión les brindará a ambos una conexión más significativa.

¿Cómo son los del signo Libra?

Equilibrados y justos: Las personas de Libra buscan la armonía y el equilibrio en sus vidas. Son muy justos y se esfuerzan por mantener la equidad en sus relaciones y en sus decisiones.

Sociables: son muy sociables y disfrutan de la compañía de los demás. Les encanta interactuar con diferentes personas y construir relaciones sólidas y significativas.

Diplomáticos: Libra tiene un talento natural para la diplomacia. Son hábiles para mediar en conflictos y para persuadir a los demás con su encanto y su habilidad para ver ambos lados de una situación.

Estéticos y refinados: tienen un agudo sentido de la belleza y el estilo. Se sienten atraídos por lo estéticamente agradable y disfrutan de las artes y de ambientes elegantes.

Indecisos: la búsqueda del equilibrio a veces puede hacer que Libra sea indeciso y evite tomar decisiones difíciles. Prefieren evitar conflictos y buscar soluciones que minimicen la confrontación.