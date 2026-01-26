En la astrología, Escorpio está regido por Plutón (y tradicionalmente por Marte), el planeta de la transformación y el poder. Su elemento es el agua, que simboliza la profundidad emocional, la intuición y la transformación.

Hoy, la intensidad de Escorpio podría ser vista como un desafío o una bendición. Utiliza esta poderosa energía interna para fortalecer los lazos y explorar más a fondo tus relaciones cercanas.

Salud

Tu estado físico requerirá atención hoy para asegurar que tu energía se mantenga al máximo. Incorpora una dieta balanceada y suficiente descanso.

Dinero

Las finanzas podrían traer algunas sorpresas. Mantente alerta ante cualquier oportunidad de incrementar tus ingresos o invertir en algo que valga la pena.

Amor

Aprovecha el tiempo para comprometerte emocionalmente con alguien y crear una conexión más profunda basada en la honestidad y el apoyo mutuo.

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Intensos y Apasionados: Las personas de Escorpio son conocidas por su intensidad y pasión. Se entregan por completo a lo que les importa y tienen una profunda capacidad para sentir y experimentar emociones intensas.

Reservados: Escorpio tiende a mantener una cierta aura de misterio. Son reservados sobre su vida personal y pueden ser difíciles de leer para quienes no los conocen bien.

Determinados: La determinación es una de las características más destacadas de Escorpio. Son perseverantes y no se rinden fácilmente ante los desafíos. Su enfoque intenso les permite superar obstáculos significativos.

Intuitivos y Perceptivos: Poseen una intuición aguda y una capacidad notable para captar lo que no se dice directamente. Son muy perceptivos y pueden leer entre líneas en las interacciones y situaciones.

Transformadores y Resilientes: Escorpio tiene una habilidad única para la transformación personal. Son capaces de reinventarse a sí mismos y adaptarse a los cambios, saliendo más fuertes de las dificultades.