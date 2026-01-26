En la astrología, Piscis está regido por Neptuno (y tradicionalmente por Júpiter), el planeta de la espiritualidad y la inspiración. Su elemento es el agua, que simboliza la emoción, la intuición y la sensibilidad.

Hoy es un momento de sintonía y armonía para Piscis. Tus emociones fluirán de tal manera que conectarás intensa e íntimamente con los demás, favoreciendo el entendimiento y la colaboración.

Salud

La energía del día te dotará de vitalidad renovada, siendo el momento ideal para adoptar y mantener hábitos saludables que se reflejarán en tu bienestar a largo plazo.

Dinero

Pequeñas inversiones en tu futuro podrían brindarte seguridad financiera. Reconsidera opciones de ahorro y revisa tus ingresos.

Amor

Una sorpresa agradable hará que conectes de nuevo con viejas amistades. Al abrir esta puerta, encontrarás emociones que fortalecerán lazos de cariño y respeto mutuo.

¿Cómo son las personas del signo de Piscis?

Emocionales y Empáticos: Las personas de Piscis son profundamente emocionales y empáticas. Tienen una gran capacidad para comprender y compartir los sentimientos de los demás, lo que les convierte en amigos y compañeros comprensivos.

Creativos: Son altamente creativos y poseen una rica imaginación. Disfrutan de las artes y de cualquier forma de expresión que les permita explorar su mundo interno y sus fantasías.

Intuitivos: Piscis tiene una fuerte intuición y una conexión con el mundo espiritual. A menudo sienten atracción por temas místicos o esotéricos y confían en su sentido interno para guiar sus decisiones.

Compasivos: Tienen una naturaleza altruista y se sienten impulsados a ayudar a los demás. Su compasión los lleva a involucrarse en causas benéficas y a ofrecer apoyo a quienes lo necesitan.

Soñadores: Pueden ser soñadores y a veces tienden a evadirse de la realidad. La necesidad de escapar de las presiones del mundo puede llevarlos a buscar refugio en sus pensamientos y fantasías.