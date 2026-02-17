Horóscopo de Leo de hoy: martes 17 de febrero de 2026
Fuerza y Valía
En la astrología, Leo está regido por el Sol, el planeta de la vitalidad y la autoexpresión. Su elemento es el fuego, que simboliza la pasión, el liderazgo y la creatividad.
Con la energía del cosmos alineada a su favor, Leo enfrenta el día con una autoestima fortalecida. Confíe en su capacidad y en el camino que ha elegido seguir.
Salud
Dedique un momento a conectar con su cuerpo. Tal vez, una actividad física que disfrute le ayudará a canalizar energías de manera positiva.
Dinero
Atención con las decisiones rápidas en el ámbito laboral. Es un día para reflexionar y no dejarse llevar por impulsos sin análisis.
Amor
Hoy, el amor se volverá fuente de bienestar. Cree momentos significativos, ya que las conexiones genuinas se fortalecen en el tiempo y en el cuidado mutuo.
¿Cómo son las personas del signo Leo?
Carismáticos: Las personas de Leo suelen ser muy carismáticas y extrovertidas. Su presencia es a menudo magnética y tienden a atraer la atención y admiración de los demás.
Líderes Naturales: Leo tiene una inclinación natural hacia el liderazgo. Son capaces de tomar la iniciativa y guiar a otros con confianza y determinación.
Creativos y Expresivos: Son altamente creativos y disfrutan de expresar su individualidad. Les gusta destacar y mostrar su talento en diversas áreas, como el arte, el entretenimiento o la moda.
Generosos y Leales: Son muy generosos con sus amigos y seres queridos. La lealtad y el compromiso son fundamentales para ellos, y están dispuestos a apoyar a quienes les importan en todo momento.
Seguros: Leo tiende a tener una gran confianza en sí mismo y una fuerte ambición. Se sienten motivados a alcanzar sus metas y a sobresalir en lo que hacen.