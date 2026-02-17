En la astrología, Leo está regido por el Sol, el planeta de la vitalidad y la autoexpresión. Su elemento es el fuego, que simboliza la pasión, el liderazgo y la creatividad.

Con la energía del cosmos alineada a su favor, Leo enfrenta el día con una autoestima fortalecida. Confíe en su capacidad y en el camino que ha elegido seguir.

Salud

Dedique un momento a conectar con su cuerpo. Tal vez, una actividad física que disfrute le ayudará a canalizar energías de manera positiva.

Dinero

Atención con las decisiones rápidas en el ámbito laboral. Es un día para reflexionar y no dejarse llevar por impulsos sin análisis.

Amor

Hoy, el amor se volverá fuente de bienestar. Cree momentos significativos, ya que las conexiones genuinas se fortalecen en el tiempo y en el cuidado mutuo.

¿Cómo son las personas del signo Leo?

Carismáticos: Las personas de Leo suelen ser muy carismáticas y extrovertidas. Su presencia es a menudo magnética y tienden a atraer la atención y admiración de los demás.

Líderes Naturales: Leo tiene una inclinación natural hacia el liderazgo. Son capaces de tomar la iniciativa y guiar a otros con confianza y determinación.

Creativos y Expresivos: Son altamente creativos y disfrutan de expresar su individualidad. Les gusta destacar y mostrar su talento en diversas áreas, como el arte, el entretenimiento o la moda.

Generosos y Leales: Son muy generosos con sus amigos y seres queridos. La lealtad y el compromiso son fundamentales para ellos, y están dispuestos a apoyar a quienes les importan en todo momento.

Seguros: Leo tiende a tener una gran confianza en sí mismo y una fuerte ambición. Se sienten motivados a alcanzar sus metas y a sobresalir en lo que hacen.