En la astrología, Escorpio está regido por Plutón (y tradicionalmente por Marte), el planeta de la transformación y el poder. Su elemento es el agua, que simboliza la profundidad emocional, la intuición y la transformación.

Escorpio, el día de hoy ofrece la oportunidad perfecta para explorar sus emociones e identificar patrones necesitando cambio.

Salud

Mantener un estilo de vida activo será crucial para manejar las emociones intensas que puedan aparecer. Hacer ejercicio ayuda a liberar energía acumulada.

Dinero

La paciencia y la calma son vitales en este momento. Examine todos los detalles antes de tomar decisiones financieras relevantes.

Amor

No tema en profundizar su conexión con su pareja. La pasión que siente podría revitalizar la unión y fomentar la comprensión mutua.

"El poder del amor se encuentra en la aceptación total del otro."

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Intensos y Apasionados: Las personas de Escorpio son conocidas por su intensidad y pasión. Se entregan por completo a lo que les importa y tienen una profunda capacidad para sentir y experimentar emociones intensas.

Reservados: Escorpio tiende a mantener una cierta aura de misterio. Son reservados sobre su vida personal y pueden ser difíciles de leer para quienes no los conocen bien.

Determinados: La determinación es una de las características más destacadas de Escorpio. Son perseverantes y no se rinden fácilmente ante los desafíos. Su enfoque intenso les permite superar obstáculos significativos.

Intuitivos y Perceptivos: Poseen una intuición aguda y una capacidad notable para captar lo que no se dice directamente. Son muy perceptivos y pueden leer entre líneas en las interacciones y situaciones.

Transformadores y Resilientes: Escorpio tiene una habilidad única para la transformación personal. Son capaces de reinventarse a sí mismos y adaptarse a los cambios, saliendo más fuertes de las dificultades.