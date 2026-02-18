En la astrología, Libra está regido por Venus, el planeta del amor y la belleza. Su elemento es el aire, que simboliza la mente, la comunicación y la búsqueda del equilibrio.

Libra, hoy busca estabilidad interna mientras enfrentas los altibajos de la vida diaria. La paz que encuentres fortalece tus decisiones.

Salud

Es un buen momento para finiquitar rituales de autocuidado que abogan por el balance entre cuerpo y alma. Escuchar tu cuerpo es fundamental.

Dinero

Un sentido agudo de equilibrio financiero le ayudará a dirigir su presupuesto con sabiduría al evitar decisiones impulsivas.

Amor

Hoy, priorizar la comunicación sincera nutrirá la relación. Cultive la sensibilidad emocional para que el amor germine en armonía.

"El amor busca equilibrios, no sacrificios desmedidos."

¿Cómo son los del signo Libra?

Equilibrados y justos: Las personas de Libra buscan la armonía y el equilibrio en sus vidas. Son muy justos y se esfuerzan por mantener la equidad en sus relaciones y en sus decisiones.

Sociables: son muy sociables y disfrutan de la compañía de los demás. Les encanta interactuar con diferentes personas y construir relaciones sólidas y significativas.

Diplomáticos: Libra tiene un talento natural para la diplomacia. Son hábiles para mediar en conflictos y para persuadir a los demás con su encanto y su habilidad para ver ambos lados de una situación.

Estéticos y refinados: tienen un agudo sentido de la belleza y el estilo. Se sienten atraídos por lo estéticamente agradable y disfrutan de las artes y de ambientes elegantes.

Indecisos: la búsqueda del equilibrio a veces puede hacer que Libra sea indeciso y evite tomar decisiones difíciles. Prefieren evitar conflictos y buscar soluciones que minimicen la confrontación.