En la astrología, Escorpio está regido por Plutón (y tradicionalmente por Marte), el planeta de la transformación y el poder. Su elemento es el agua, que simboliza la profundidad emocional, la intuición y la transformación.

Querido Escorpio, hoy se abre una puerta hacia un cambio profundo que te ayudará a ver la vida bajo un nuevo prisma. Déjate llevar.

Salud

Tu vitalidad es notable. Sin embargo, enfócate en prácticas de autocuidado para mantener la energía equilibrada.

Dinero

Proyectos financieros requieren revisión. Ajusta tus estrategias y conoce tus límites. La disciplina es clave en este proceso.

Amor

En el amor, la pasión se mostrará viva y fuerte. Deja que esa intensidad sea la chispa que revitalice tu relación especial.

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Intensos y Apasionados: Las personas de Escorpio son conocidas por su intensidad y pasión. Se entregan por completo a lo que les importa y tienen una profunda capacidad para sentir y experimentar emociones intensas.

Reservados: Escorpio tiende a mantener una cierta aura de misterio. Son reservados sobre su vida personal y pueden ser difíciles de leer para quienes no los conocen bien.

Determinados: La determinación es una de las características más destacadas de Escorpio. Son perseverantes y no se rinden fácilmente ante los desafíos. Su enfoque intenso les permite superar obstáculos significativos.

Intuitivos y Perceptivos: Poseen una intuición aguda y una capacidad notable para captar lo que no se dice directamente. Son muy perceptivos y pueden leer entre líneas en las interacciones y situaciones.

Transformadores y Resilientes: Escorpio tiene una habilidad única para la transformación personal. Son capaces de reinventarse a sí mismos y adaptarse a los cambios, saliendo más fuertes de las dificultades.