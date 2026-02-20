En la astrología, Géminis está regido por Mercurio, el planeta de la comunicación y el intelecto. Su elemento es el aire, que representa la mente, la curiosidad y la comunicación.

Querido Géminis, el cosmos refleja un momento de renovación y descubrimiento. Aprovecha estas energías movidas para explorar caminos inexplorados.

Salud

La energía cósmica está de tu parte. Sin embargo, es importante tener una alimentación balanceada y garantizar el descanso necesario.

Dinero

Una propuesta económica podría llegar hoy. Analiza bien los pros y contras antes de comprometerte. La prudencia es la clave.

Amor

En el ámbito sentimental, el vivir en el presente te traerá muchas alegrías. Dedica tiempo a compartir con alguien especial.

¿Cómo es la personalidad de los Géminis?

Curiosos y adaptables: las personas de Géminis son muy curiosas y les encanta aprender sobre una variedad de temas. Son adaptables y pueden ajustarse fácilmente a nuevas situaciones y entornos.

Comunicativos y expresivos: tienen una gran habilidad para comunicarse y expresarse. Disfrutan de la conversación y pueden ser muy persuasivos y elocuentes.

Ingeniosos y creativos: su mente rápida y aguda les permite encontrar soluciones ingeniosas a los problemas. Son creativos y disfrutan explorando nuevas ideas y enfoques.

Versátiles y sociables: Géminis es conocido por su versatilidad. Les gusta experimentar con diferentes actividades y pueden ser muy sociables, disfrutando de la compañía de una variedad de personas.

Inquietos y cambiantes: pueden ser inquietos y tener dificultades para mantenerse en un solo lugar o concentrarse en una sola tarea durante mucho tiempo. Sus intereses y estados de ánimo pueden cambiar con frecuencia.